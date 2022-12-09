Глава МИД Кении заявил о праве Африки на место постоянного члена в Совете безопасности ООН

Министр иностранных дел Кении Альфред Мутуа заявил о праве Африки на место постоянного члена в Совете безопасности ООН, сообщает Algeria Press Service.

Соответствующее заявление он сделал, выступая в алжирском Оране на 9-й конференции высокого уровня по вопросам мира и безопасности в Африке.

«Африка вправе иметь место постоянного члена в Совете безопасности ООН, принимая во внимание её важность на международной арене, а также более чем 60-летнюю независимость большинства африканских стран», — цитирует его ТАСС.

Также он добавил, что «африканские вопросы составляют более 70% повестки дня Совбеза ООН».

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал Индию и Бразилию достойными кандидатами на место постоянных членов СБ ООН.