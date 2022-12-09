Узнать больше

Глава МИД Кении заявил о праве Африки на место постоянного члена в Совете безопасности ООН

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Кении Альфред Мутуа заявил о праве Африки на место постоянного члена в Совете безопасности ООН, сообщает Algeria Press Service.

Соответствующее заявление он сделал, выступая в алжирском Оране на 9-й конференции высокого уровня по вопросам мира и безопасности в Африке.

«Африка вправе иметь место постоянного члена в Совете безопасности ООН, принимая во внимание её важность на международной арене, а также более чем 60-летнюю независимость большинства африканских стран», — цитирует его ТАСС.

Также он добавил, что «африканские вопросы составляют более 70% повестки дня Совбеза ООН».

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал Индию и Бразилию достойными кандидатами на место постоянных членов СБ ООН.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить