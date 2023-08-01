«Могут задействовать свои рычаги влияния»: эксперты — о политике Запада в отношении Нигера

МИД Франции и Италии объявили об эвакуации своих граждан из Нигера, где в конце июля военные сместили президента страны Мохамеда Базума. По данным СМИ, одним из первых решений новых властей стала приостановка экспорта во Францию урана, необходимого для изготовления топлива для АЭС. Сейчас временное руководство Нигера опасается попыток интервенции со стороны Парижа и африканских стран, входящих в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS). По мнению экспертов, Франция и другие западные страны попытаются сохранить прежний уровень влияния на экономику и политику Нигера.

1 августа Париж начал эвакуацию французов и других граждан ЕС из Нигера, где на прошлой неделе военные отстранили Мохамеда Базума с поста президента страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Франции.

«Принимая во внимание ситуацию в Ниамее, произошедшие позавчера нападения на наше посольство и закрытие воздушного пространства, которое лишает наших сограждан возможности собственными силами покинуть страну, Франция готовит эвакуацию своих граждан и европейцев, которые захотят покинуть страну. Эвакуация начнётся сегодня», — говорится на сайте французского МИД.

Вслед за Францией своих граждан из Нигера намерена вывезти и Италия. С этой целью, как заявил в Twitter глава МИД страны, вице-премьер Антонио Таяни, власти организуют эвакуационный рейс.

Напомним, 27 июля члены президентской гвардии Нигера объявили о свержении Мохамеда Базума с поста президента страны. Одним из первых решений нового руководства республики стала приостановка экспорта урана и золота во Францию, о которой сообщили СМИ. По данным СМИ, Нигер поставляет около 15% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.

Жители Нигера вышли на протесты против Франции

31 июля у посольства Пятой республики в столице Нигера прошли массовые антифранцузские протесты. По сообщениям иностранных СМИ, возле диппредставительства собрались несколько тысяч человек, которые выкрикивали пророссийские лозунги.

Масштабным демонстрациям предшествовало заявление Национального совета спасения родины, созданного военными Нигера, о том, что смещённое руководство республики дало разрешение Франции наносить удары по президентскому дворцу для освобождения свергнутого президента Базума. Также новые власти опасаются, что при содействии Запада в страну могут вторгнуться государства — члены Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS).

В свою очередь, правительства соседних с Нигером Буркина-Фасо и Мали заявили о недопустимости применения силы в отношении республики. В совместном коммюнике, которое было принято 31 июля, они подчеркнули, что «любое военное вмешательство в дела Нигера будет равносильно объявлению войны Буркина-Фасо и Мали».

Кроме того, правительства этих двух государств пригрозили окончательным выходом из ECOWAS (ранее Буркина-Фасо и Мали приостановили членство в организации) в случае вторжения на территорию Нигера.

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Стоит отметить, что вблизи столицы Нигера, городе Ниамей, расположена крупнейшая в Африке авиабаза Франции. Общая численность контингента Пятой республики, по данным СМИ, составляет 1,5 тыс. человек. 29 июля президент Франции Эммануэль Макрон провёл экстренное заседание Совета по обороне, однако информацию о возможной интервенции в Нигер в Париже опровергли.

Обеспокоенность ситуацией в африканской республике выразил и Вашингтон, который тоже имеет в Нигере военную базу. По данным телеканала CNN, Белый дом ещё не определился, считать ли события в африканской стране госпереворотом, но администрация Байдена работает над восстановлением власти Мохамеда Базума.

«Мы ведём крайне напряжённую работу, пытаясь понять, можем ли мы изменить ситуацию. Поскольку ситуация пока не стабилизировалась и не обрела конкретику, мы верим, что нам надо постараться воспользоваться этой возможностью», — цитирует CNN неназванного высокопоставленного сотрудника Госдепартамента США.

Вместе с тем, по информации официального представителя Комитета начальников штабов (КНШ) полковника Дейва Батлера, 31 июля председатель КНШ ВС США генерал Марк Милли провёл телефонные переговоры с французским коллегой Тьерри Буркхардом. В распространённом Батлером заявлении говорилось, что генералы обсуждали обстановку в Нигере, отметив, что союз Парижа и Вашингтона имеет важное значение для поддержания мира и стабильности в Европе и других регионах мира.

Также, по словам Батлера, Милли позвонил главе Генштаба ВС Нигера генерал-лейтенанту Абду Сидику Иссе для обмена мнениями по ситуации в республике и безопасности американцев.

RT обсудил с экспертами причины накалившийся обстановки в Нигере и политику западных стран после смещения с должности президента Мохамеда Базума.

— В чём вы видите причины бурных событий, которые происходят последние дни в самом Нигере и вокруг него? Есть ли опасность вспышки вооружённого конфликта на континенте?

Руководитель Центра российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН Евгений Корендясов:

— Главная причина — это стремление Нигера и других африканских стран обрести больше суверенитета. Основной преградой этому является эгоизм западных стран, которые продолжают считать себя метрополиями и проводить по факту колониальную политику на территории этих государств. Они добывают ресурсы, держат под контролем местных политиков и ничего не вкладывают в развитие Африки. Отсюда и такое острое неприятие Франции в Нигере, и предупреждения Буркина-Фасо и Мали о недопустимости интервенции.

Сейчас Франция стремится сохранить прежние позиции в Нигере. И хотя в Париже говорят, что обойдутся без урана из этой страны, на самом деле французы не хотят терять там активы. Франции очень выгоден вывоз урана, она не хочет терять рынок Нигера.

Я допускаю, что Париж и Вашингтон могут задействовать свои рычаги влияния — вплоть до того, что развяжут вооружённый конфликт в республике. Но я не люблю давать прогнозов, к тому же процессы развиваются динамично — обстановка и баланс сил могут быстро измениться.

Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков:

— Ситуация в Нигере показательна в том плане, что мы наблюдаем новую волну деколонизации Африки. Многие страны континента пытаются сократить связи с бывшими метрополиями, потому что понимают бесперспективность сохранения фактической роли колонии.

Французские военные на авиабазе в Нигере

AFP

© ALAIN JOCARD

Например, Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Алжир и другие страны стремятся по меньшей мере пересмотреть принципы экономического сотрудничества, защитив собственные интересы.

Однако процессы деколонизации развиваются непросто из-за того, что с 1960-х годов Франция и другие западные страны сохраняют большое влияние на местные элиты.

— Можно ли сделать вывод, что за последние годы влияние Франции и в целом коллективного Запада на Африку ослабло? Если да, то с чем это связано?

Руководитель Центра российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН Евгений Корендясов:

— Коллективный Запад в Африке представлен прежде всего Францией, которая на пике своего колониального могущества владела 5 млн кв. км континента. С крахом колониального господства Франция не смогла перестроить свою политику, сделать её более адекватной, более ответственной по отношению к бывшим владениям.

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Такое ретроградство очевидно и для элит, и для простых людей. Они хотят учёта собственных интересов. В Париже чувствуют, как тают его позиции, но эгоцентричное мышление Франции не меняется. Африка остаётся для Парижа рынком сбыта и источником природных ресурсов.

При этом симпатии африканских стран к России за последние годы только возросли, что хорошо показал прошедший недавно в Петербурге саммит Россия — Африка. Его участниками стали официальные делегации 48 стран. Все они выразили готовность развивать с Россией отношения в самых разных сферах. И в Нигере Россия видит страну, с которой как раз возможно равноправное сотрудничество.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер:

— Я думаю, что Запад пока выжидает. С одной стороны, он хочет вернуть полностью лояльного ему смещённого президента, с другой — не может игнорировать то обстоятельство, что военные и население реально настроены против Мохамеда Базума, позволявшего западным компаниям разграблять природные богатства республики.

Скорее всего, Запад будет оказывать на Нигер давление через ECOWAS и одновременно искать союзников, готовых совершить интервенцию, в том числе среди джихадистов. Своих военных в бой они не бросят. Действия Франции и США будут зависеть то того, какой будет баланс сил в регионе.

Антифранцузские протесты

AFP

Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков:

— Франция и прочие западные страны не пожалеют сил в борьбе за влияние в Нигере и других африканских странах. Африка — это важная для неё сырьевая база, источник урана, металлов, нефти. Пока ECOWAS играет на стороне Запада, но расстановка сил меняется не в их пользу.

Также, говоря о влиянии Запада, необходимо учитывать, что он не всегда монолитен. Те же американцы могут не поддержать сейчас Францию в ситуации вокруг Нигера. США сами заинтересованы в расширении контроля за месторождениями полезных ископаемых, в том числе урана. Я не удивлюсь, если Вашингтон установит контакты с мятежниками Нигера и проигнорирует интересы Франции.