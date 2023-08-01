Объявлены итоги саммита Россия — Африка

Стали известны итоги саммита и экономического и гуманитарного форума Россия — Африка, которые прошли 27—28 июля в Санкт-Петербурге. Участниками стали официальные делегации 48 стран, из которых 27 были представлены на уровне первых и вторых лиц, и пяти крупнейших интеграционных объединений континента.

По итогам саммита принято пять ключевых документов, среди которых декларация и план действий Форума партнёрства Россия — Африка на 2023—2026 годы.

Также подписан меморандум о взаимопонимании между правительством России и Межправительственной организацией по развитию об основах взаимоотношений и сотрудничестве.

«Свыше 9000 участников и представителей СМИ из России и 104 иностранных государств и территорий приняли участие в мероприятиях в этот раз. Среди участников — около 1000 представителей иностранного бизнеса, более 2000 — российского, около 1100 представителей иностранных официальных делегаций и более 750 — российских», — заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий формата Россия — Африка Антон Кобяков.

Состоялось 59 панельных сессий с участием 457 спикеров по четырём основным направлениям: «Экономика нового мира», «Кооперация в области науки и технологий», «Гуманитарная и социальная сфера: вместе к новому качеству жизни» и «Комплексная безопасность и суверенное развитие».