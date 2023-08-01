Объявлены итоги саммита Россия — Африка
- РИА Новости
По итогам саммита принято пять ключевых документов, среди которых декларация и план действий Форума партнёрства Россия — Африка на 2023—2026 годы.
Также подписан меморандум о взаимопонимании между правительством России и Межправительственной организацией по развитию об основах взаимоотношений и сотрудничестве.
«Свыше 9000 участников и представителей СМИ из России и 104 иностранных государств и территорий приняли участие в мероприятиях в этот раз. Среди участников — около 1000 представителей иностранного бизнеса, более 2000 — российского, около 1100 представителей иностранных официальных делегаций и более 750 — российских», — заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий формата Россия — Африка Антон Кобяков.
Состоялось 59 панельных сессий с участием 457 спикеров по четырём основным направлениям: «Экономика нового мира», «Кооперация в области науки и технологий», «Гуманитарная и социальная сфера: вместе к новому качеству жизни» и «Комплексная безопасность и суверенное развитие».