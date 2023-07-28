«Ответ стран, которые не принимают логику разрушения»: Захарова в интервью RT — о саммите Россия — Африка

На проходящем в Санкт-Петербурге саммите Россия — Африка царит атмосфера, альтернативная духу разрушения, ставшему привычным для стран Запада, заявила в интервью RT официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, участники форума принимают логику мира, сотрудничества и созидания, а также проводят суверенную политику, несмотря на давление западных государств.

— Госпожа Захарова, здесь витает в воздухе такая энергетика, такой оптимизм, ощущение перемен...

— Что касается атмосферы, которая царит на форуме... я бы назвала её альтернативой духу разрушения, который царит сейчас на Западе. Это такой ответ стран, которые не принимают логику разрушения, не принимают логику войны, а принимают логику мира, сотрудничества и созидания. Вот такая атмосфера здесь и царит.

— Мы наблюдаем изменяющийся мир — прямо сейчас происходят перемены. Вы сутки назад произнесли фразу, которая мне показалась особенно интересной. Вы говорили о том, что европейские страны — эти колонизаторы — сами становятся колониями.

— Спасибо большое, что вы обратили внимание на этот пассаж. Я абсолютно в этом уверена. Все показатели об этом говорят. Дело в том, что Запад сформировался как общность государств, которые традиционно были монополиями и которые распоряжались колониями. У Франции было большое количество в Африке, у Британии были колонии в основном в Азии... Испания, Португалия, Нидерланды.

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США в чистом виде колониями большими, глобальными не обладали, но они занимались работорговлей, они эксплуатировали людей, они продавали и покупали людей. И они подчиняли себе земли, которые принадлежали индейцам — коренному населению. Они очищали эти земли от коренного населения. Помимо всего прочего, они относились как к колониям к тем государствам, которые были вокруг нарождающихся Соединённых Штатов.

Поэтому западный мир столетиями формировался вокруг одной простой мысли — простой и страшной. Что они исключительные, потому что у них есть сила. Сила обеспечивает им преимущество, они не должны ни за что оправдываться, они должны просто забирать плоды вот этого своего агрессивного освоения планеты. Это их коллективная логика.

Что произошло в XXI веке: их бывшие колонии — Африка, Азия, Латинская Америка — стали не просто суверенными де-факто, потому что у них появились границы, национальная символика, потому что они члены Организации Объединённых Наций. Нет. А потому, что они принимают суверенные решения в своих странах. За последние полтора года как только на Африку не давили со стороны Вашингтона! Не просто отговаривали от сотрудничества с Россией, а угрожали. Угрожали не выдавать новые транши через МВФ — потому что там заправляют американцы. Угрожали не дать инвестиции. Угрожали персонально.

Но Африка не поддалась. Африка сказала, что она сама разбёрется, с кем сотрудничать и взаимодействовать. И она знает историческую роль России (до этого Советского Союза) и знает историческую роль Запада. И знает, что Россия в виде Советского Союза приходила в Африку, оставляя после себя заводы, фабрики, дороги, инфраструктуру, энергетику. Оставляя это африканцам в равноправное пользование.

А Запад, когда приходил, только всё забирал. Забирал ресурсы, забирал рабов, забирал будущее у этого континента. Они это всё прекрасно помнят. Они отстаивают свою независимость. Что произошло с бывшими колонизаторами, со странами Европейского союза? Они утратили свой суверенитет. Они подчинились воле Вашингтона и, наверное, частично Британии. Потому что Вашингтон и Лондон так или иначе действуют заодно по целому ряду направлений. Они утратили свою независимость и действительно стали колониями США.

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У этого сообщества колоний даже появилось название — НАТО... И в это сообщество колоний Соединённые Штаты Америки хотят загнать ещё больше колоний. Им уже мало только Западной Европы. Они нацелились и на Азию, и на другие регионы мира. Все это прекрасно понимают. Поэтому это не просто фигура речи, это не просто яркое и броское выражение. Это факты, которые таким образом можно определить.

— Многополярный мир начинает цвести. Мы видим множество делегаций, приехавших в Санкт-Петербург. У гостей нет шпаргалок, они говорят от чистого сердца. Я очень впечатлён тем интересом, который проявляют гости, посетители этого мероприятия. Мы видим, что многополярность занимает центральное место.

— Вы давно видели харизматичных политиков на Западе, которые имели бы возможность озвучивать чётко и профессионально своё мнение? Если вы видите ярких политиков — это не означает, что они харизматичные и имеющие потенциал для созидания. Ярких политиков мы видели много. Как правило, это политики-клоуны на Западе. Эксцентрики. Это политики, которые привлекают внимание эксцентричными, шокирующими, эпатажными поступками.

А харизматичных, которые готовы за собой вести людей, которые мотивируют людей к созиданию, которые помогают людям преодолевать сложности и выводят их на новый уровень, я не видела. В Европейском союзе их уже очень давно нет. Почему? Потому что на смену всему этому в ЕС давно пришли пиар-технологии.

Когда за счёт телевидения, фотографий, социальных сетей формируется образ человека. Не суть человека высвечивается и подаётся аудитории, а формируется образ, который надевается на человека как красивый костюм. И отсюда отсутствие каких-то настоящих политических деятелей на Западе.

Действительно, все говорят, если мы видим африканских лидеров, без бумажки. Они получили возможность наконец выражать свой дух, свою силу, свою мощь. Она у них есть. Вы видите, как говорят по бумажке все западные лидеры. Многие даже говорить уже не могут — как, например, Байден. Они выходят к микрофону — и просто мычат. Почему? Потому что им нечего дать.

У них просто нет мощи, нет силы, нет этой самой харизмы. Может, когда-то была, но вся закончилась уже. Знаете почему? Потому что человек, который не использует свою внутреннюю силу во благо других людей, который зациклен только на том, чтобы стать богаче, знаменитей, мощнее ради самого себя или очень узкой группы лиц, — он теряет то, что ему было дано. У него больше нет этой мощи. Это то, что происходит сейчас с Западом. И эта мощь растёт с востока, с юга, с того, что мы называем Глобальный Юг.

— Перемены, разумеется, вызывают нестабильность в мире. Давайте поговорим вот о чём. Вы хорошо знаете RT, много раз выступали в эфире. Насколько важно, по вашему мнению, привести RT на Африканский континент?

— Это важно не столько для RT, не столько для России, сколько это важно для всего остального мира. Мир не может иметь только один источник информации. Это неправильно. Потому что это ведёт к распространению не информации, а дезинформации. Политически ангажированной информации, в том числе и фейков. У мира должна быть альтернатива, живая, нормальная конкуренция. Это то, на чём формировался Запад в лучшие его годы. Живая конкуренция, конкурентная борьба, живой спрос и ответ на этот спрос предложением. Должно быть многоголосие средств массовой информации.

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О стране должны вещать те, кто находится в этой стране и работает в этой стране. А не те, кто перекупают информацию, меняет её под свой формат и перепродаёт дальше. Ведь так происходит. Ведь на Африканский континент сейчас — на протяжении десятилетий — приходит информация о России, об Азии, о Латинской Америке не из России, Азии и Латинской Америки, а опосредованно — через Штаты, через Лондон, через Францию. Потому что они традиционно монополизировали на Африканском континенте средства массовой информации — либо прямо, либо косвенно. Это неправильная ситуация.

Мы вчера говорили с главными редакторами СМИ африканских стран, что эту ситуацию надо менять. Информацию о России они должны получать либо через своих собственных корреспондентов в России, либо от российских журналистов. Напрямую брать у России, а не читать в британских новостях, что происходит в России. Эта ситуация требует изменения. И в этом смысле роль RT, роль российских агентств, роль того же радио «Спутник» — она колоссальна.

— Я работал на американском новостном канале очень много лет, не буду даже его называть. Я так благодарен, что я теперь нахожусь по другую сторону. Мейнстримные нарративы, которые распространяются по всему миру, нужно уравновешивать. Как вы думаете, происходит ли какое-то пробуждение у людей? Мы говорим о Белом доме при Байдене. Очевидно же, что у человека какие-то проблемы.

— Вопрос не в возрасте. Человек значительного возраста может быть мудрым. А человек молодой, с хорошей физической формой может быть глупым. Возраст в данном случае не является прямым показателем. Нужно слушать и видеть. Мы видим человека, который неадекватно реагирует на вопросы. Или вообще не реагирует на то, что ему говорят, или на то, что спрашивают. Он путает людей, которые перед ним находятся. Его сознание очевидно уже не рефлексирует должным образом на реальность и на действительность.

Я уверена, что это человек с большой историей, с большим бэкграундом и опытом. Я уверена, что он очень много знал, что он был в активной политике. Я в этом абсолютно уверена, и у этого есть доказательства. Но на сегодняшний день это человек, который абсолютно неадекватно реагирует на то, что находится вокруг него. И это мы видим только ту часть, которую нам позволяют видеть, которую просто нельзя закрыть. А вы представляете, что происходит за камерами? Ведь мы же видим, как жена буквально водит его за руку, как будто он малолетний ребёнок.

Мы же видим, как отрепетированно задают ему вопросы. Причём это делают только те, кого пускают на эти пресс-конференции. И даже там, на этих пресс-конференциях, всё равно его ограждают. Когда он чувствует или вообще не понимает, о чём его спрашивают, он просто разворачивается и уходит. Он не считает нужным каким-то образом объясняться. Поэтому давайте вещи называть своими именами.

AP

© Evan Vucci

Мало того, ведь человек может быть болен. Мы видели большое количество исторических примеров того, как люди, обладающими либо врождёнными недугами, либо которые заболели, исполняя свои обязанности, оставались эффективными управленцами. Вы прекрасно знаете колоссальное количество примеров и на Западе, и в Азии. По-разному, проходили через операцию. Но они оставались в адеквате, они оставались эффективными. Здесь-то мы видим отсутствие связи с реальным миром...

Помимо всего прочего есть проблема очень низкого уровня образования людей, которые на Западе приходят к власти. Мы видели Лиз Трасс (бывший премьер-министр Великобритании. — RT), мы видим Бербок (глава МИД ФРГ. — RT), мы видим американских президентов. Которые не знают названия географические. Которые не понимают, о чём их спрашивают с точки зрения исторических фактов. Которые просто не знают базовых представлений о нашей планете, о нашей с вами жизни. Тут надо быть честными с самим собой. По крайней мере не бояться говорить на эти темы.

— Скажу прямо, меня всегда поражало то, как выступает российский президент. Он говорит то, что у него на уме. Знает историю, экономику, знает статистику. Он готов часами выступать.

— Он знает народ, который его выбрал. Вот в чём один из главных отличительных моментов. Он знает людей, которые его выбрали представлять их интересы. Он знает их интересы, он знает их чаяния, он знает, чем они живут. Он умеет сопереживать. Он говорит о том, что волнует людей, глобально. Он знает и частные проблемы. Но глобальные вещи, которые волнуют народ, он чувствует, и он этому уделяет первостепенное внимание.

Кто из западного мира вот так знает свой народ, чувствует его и отстаивает его интересы? В основном речь идёт о лоббировании интересов какой-то политической или финансовой группы.

Политик на Западе избирается в том числе при помощи лоббистских институтов и затем в ходе своего электорального срока отстаивает интересы той группы, которая его и привела к власти. Потому что нужны большие деньги на избирательную кампанию. Потому что нужно, чтобы за человеком на Западе стояла какая-то группировка. В основном финансовая, может быть, глубинного государства.

Соответственно, тот курс, который проводится потом, как правило, связан с интересами только одного сегмента. Не населения целиком, не народа как такового, а определённой группы. А для того, чтобы уважить, ублажить или каким-то образом удовлетворить народ, придумываются различные технологические способы это сделать. Через пиар, через имиджи, через какие-то технологии и так далее. Но глобально проводятся интересы только одной группы. Мы же это видим.

Вот Франция, посмотрите. Люди на протяжении уже нескольких лет сотнями тысяч выходят на улицу. Да, это движение «жёлтых жилетов», это забастовки, манифестации. Власть вообще не реагирует. Она реагирует только жёстким подавлением. Крайне жёстким подавлением. Но они не видят своего народа и не слышат его, не собираются с ним общаться, не собираются, даже приняв решение о проведении реформ, где-то компенсировать с другой стороны.

Они обеспечивают интересы определённого сегмента элиты и ради этого готовы на всё. Для всего остального у них есть полиция и армия, чтобы всё это подавляли. Но это же протесты населения, которые идут не день, не неделю, не месяц. Годами люди пытаются докричаться до кого-то и изменить принципиальные для себя вопросы. Ничего не получается.