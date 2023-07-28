Захарова: страны Африки не поддались колоссальному давлению со стороны США

США последние полтора года оказывали давление на Африку из-за сотрудничества с Россией, однако африканские страны не поддались на эти провокации, заявила в интервью RT официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«За последние полтора года как только на Африку не давили со стороны Вашингтона, не только отговаривали от сотрудничества с Россией, а просто угрожали», — сказала она.

По её словам, африканским странам угрожали не выдавать новые транши через МВФ, не делать инвестиции, угрожали персонально.

«Но Африка не поддалась, она сказала, что сама разберётся, с кем сотрудничать и взаимодействовать», — отметила Захарова.

Представитель МИД отметила, что «Африка знает историческую роль России, до этого Советского Союза, и знает историческую роль Запада».

«И знает, что Россия в виде Советского Союза приходила в Африку, оставляя после себя заводы, фабрики, дороги, инфраструктуру, энергетику. А Запад, когда приходил, только всё забирал. Они это всё прекрасно помнят», — подчеркнула она.

Ранее председатель Африканского союза и президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани заявил, что страны Африки призывают третьи стороны не вмешиваться во внутренние дела континента и выступают против неконституционных изменений.