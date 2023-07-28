Глава Афросоюза попросил третьи стороны не вмешиваться во внутренние дела Африки
- РИА Новости
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Об этом он заявил на пленарном заседании саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге.
«Мы просим некоторых наших партнёров не вмешиваться в наши дела, и мы против неконституционных изменений», — уточнил политик.
Также он подчеркнул, что Африканский союз осуждает произошедшие антиконституционные события в Нигере, присоединяясь к международному сообществу в этом вопросе.
Глава Афросоюза отметил важность соблюдения конституционного порядка и невмешательства во внутренние дела стран для обеспечения стабильности и развития региона.
26 июля сообщалось, что группа военнослужащих президентской гвардии заблокировала в столице Нигера президентский дворец, удерживая там президента страны Мохамеда Базума.
Позднее Африканский союз осудил переворот в Нигере и потребовал освобождения президента.