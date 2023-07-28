Глава Афросоюза попросил третьи стороны не вмешиваться во внутренние дела Африки

Председатель Африканского союза и президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани заявил, что страны Африки призывают третьи стороны не вмешиваться во внутренние дела континента и выступают против неконституционных изменений.

Об этом он заявил на пленарном заседании саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

«Мы просим некоторых наших партнёров не вмешиваться в наши дела, и мы против неконституционных изменений», — уточнил политик.

Также он подчеркнул, что Африканский союз осуждает произошедшие антиконституционные события в Нигере, присоединяясь к международному сообществу в этом вопросе.

Глава Афросоюза отметил важность соблюдения конституционного порядка и невмешательства во внутренние дела стран для обеспечения стабильности и развития региона.

26 июля сообщалось, что группа военнослужащих президентской гвардии заблокировала в столице Нигера президентский дворец, удерживая там президента страны Мохамеда Базума.

Позднее Африканский союз осудил переворот в Нигере и потребовал освобождения президента.