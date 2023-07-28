Украинцы хотели бы себе такого президента, как российский лидер Владимир Путин: открытого, решительного, знающего, говорящего не по бумажке, которую ему прислали из Вашингтона, предположила в интервью RT официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Трагедия украинского народа заключается в том, что они очень хотят, чтобы у них тоже был такой президент, как Путин, а у них всё время те, кого им даёт Запад. Это Фрейд, понимаете», — сказала она.

По её мнению, Зигмунд Фрейд во многом мог бы объяснить то, что происходит с Украиной, «очень быстро и свойственными ему категориями».

«Они [украинцы] ненавидят, внешне ненавидят и очень агрессивны в отношении Путина ровно потому, что они хотели бы, чтобы Путин был у них президентом. Вот им такого нужно — открытого, решительного, знающего, говорящего, как вы говорите, не по бумажке, которую ему прислали из Вашингтона, а говорящего, потому что он знает, о чём он говорит», — отметила представитель МИД.

Ранее Захарова назвала безрассудным решение ЕС создать фонд для поддержки ВСУ.