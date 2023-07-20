Захарова назвала безрассудным решение ЕС создать фонд для поддержки ВСУ

Решение ЕС о создании целевого фонда для поддержки снабжения ВСУ было бы безрассудным, это инвестиция в затягивание конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что в России знают из СМИ о ведении подобных обсуждений внутри ЕС.

«Если такое решение (мы квалифицируем его как безрассудное) будет принято, то оно будет означать дальнейшее массированное инвестирование в затягивание боевых действий на Украине», — сказала Захарова.

Ранее издание Politico писало, что Евросоюз планирует создать фонд для пополнения военных запасов Украины в течение четырёх лет на €20 млрд.

Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал обсудить в ЕС расширение ресурсов Европейского фонда мира для наращивания поставок оружия на Украину.

Он также предложил расширить программу подготовки ВСУ и выделить миллиарды на поставку вооружений и техники Киеву.

При этом Венгрия выступает против дополнительного финансирования ЕС поставок вооружений Украине.