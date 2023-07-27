Узнать больше

Захарова заявила, что страны-колонизаторы Запада сами стали колониями НАТО

Короткая ссылка
Западные страны, которые были колонизаторами, сами стали колониями таких структур, как НАТО. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила, что страны-колонизаторы Запада сами стали колониями НАТО
  • РИА Новости

Она назвала эту ситуацию удивительным историческим процессом.

«То есть страны, которые много веков были империями и диктовали другим континентам свою волю, сейчас добровольно делегировали свою независимость, свой суверенитет под такие структуры, как, например, НАТО»,  — сказала Захарова на встрече с африканскими журналистами.

Также в МИД России заявили, что западные страны угрожали африканским государствам отказами в поддержке по линии Международного валютного фонда за сотрудничество с Москвой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить