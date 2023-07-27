Захарова заявила, что страны-колонизаторы Запада сами стали колониями НАТО
- РИА Новости
Она назвала эту ситуацию удивительным историческим процессом.
«То есть страны, которые много веков были империями и диктовали другим континентам свою волю, сейчас добровольно делегировали свою независимость, свой суверенитет под такие структуры, как, например, НАТО», — сказала Захарова на встрече с африканскими журналистами.
Также в МИД России заявили, что западные страны угрожали африканским государствам отказами в поддержке по линии Международного валютного фонда за сотрудничество с Москвой.