Захарова заявила, что страны-колонизаторы Запада сами стали колониями НАТО

Западные страны, которые были колонизаторами, сами стали колониями таких структур, как НАТО. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она назвала эту ситуацию удивительным историческим процессом.

«То есть страны, которые много веков были империями и диктовали другим континентам свою волю, сейчас добровольно делегировали свою независимость, свой суверенитет под такие структуры, как, например, НАТО», — сказала Захарова на встрече с африканскими журналистами.

Также в МИД России заявили, что западные страны угрожали африканским государствам отказами в поддержке по линии Международного валютного фонда за сотрудничество с Москвой.