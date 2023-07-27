Захарова: Запад угрожал странам Африки санкциями по линии МВФ за сотрудничество с Россией

Западные страны угрожали африканским государствам отказами в поддержке по линии Международного валютного фонда (МВФ) за сотрудничество с Россией. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Запад выставлял условия ряду государств о том, что если они не займут в отношении России агрессивную позицию, прозападную позицию, то тогда они не смогут рассчитывать на помощь Международного валютного фонда или Всемирного банка», — приводит ТАСС её слова на встрече с представителями СМИ в рамках второго саммита Россия — Африка.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Запад чинил препятствия для безвозмездной передачи удобрений в Африку.