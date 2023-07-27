Узнать больше

Захарова: Запад угрожал странам Африки санкциями по линии МВФ за сотрудничество с Россией

Короткая ссылка
Западные страны угрожали африканским государствам отказами в поддержке по линии Международного валютного фонда (МВФ) за сотрудничество с Россией. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова: Запад угрожал странам Африки санкциями по линии МВФ за сотрудничество с Россией
  • РИА Новости

«Запад выставлял условия ряду государств о том, что если они не займут в отношении России агрессивную позицию, прозападную позицию, то тогда они не смогут рассчитывать на помощь Международного валютного фонда или Всемирного банка», — приводит ТАСС её слова на встрече с представителями СМИ в рамках второго саммита Россия — Африка.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Запад чинил препятствия для безвозмездной передачи удобрений в Африку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить