Мали и Буркина-Фасо пригрозили выйти из ЭКОВАС в случае вторжения в Нигер

Любое военное вмешательство против Нигера угрожает выходом Буркина-Фасо и Мали из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), говорится в заявлении двух стран.

«Любое военное вмешательство против Нигера приведёт к выходу Мали и Буркина-Фасо из ЭКОВАС, а также к принятию мер самообороны в поддержку вооружённых сил и народа Нигера», — говорится в заявлении, которое цитирует Faso7.

Власти также предупредили, что любое военное вмешательство против Нигера будет равносильно объявлению войны Буркина-Фасо и Мали.

28 июля генерал Абдурахман Чиани выступил по национальному телевидению Нигера и объявил себя председателем Национального совета спасения родины.

30 июля Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) предоставило неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента, затем оно может применить все имеющиеся меры, в том числе военные.