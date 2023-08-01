Мали и Буркина-Фасо пригрозили выйти из ЭКОВАС в случае вторжения в Нигер
«Любое военное вмешательство против Нигера приведёт к выходу Мали и Буркина-Фасо из ЭКОВАС, а также к принятию мер самообороны в поддержку вооружённых сил и народа Нигера», — говорится в заявлении, которое цитирует Faso7.
Власти также предупредили, что любое военное вмешательство против Нигера будет равносильно объявлению войны Буркина-Фасо и Мали.
28 июля генерал Абдурахман Чиани выступил по национальному телевидению Нигера и объявил себя председателем Национального совета спасения родины.
30 июля Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) предоставило неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента, затем оно может применить все имеющиеся меры, в том числе военные.