Сообщество стран Западной Африки не исключило применения военных мер в Нигере
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Отмечается, что в течение недели необходимо восстановить конституционный порядок, иначе будут приняты необходимые меры.
«Такие меры могут включать применение силы», — приводит телеканал Al Arabiya фрагмент заявления.
Ранее военные, захватившие власть в Нигере, заявили, что страны — члены ЭКОВАС при содействии в том числе государств Запада готовят военную интервенцию в страну. Данные планы, по их словам, будут обсуждаться на саммите объединения.
Генерал Абдурахман Чиани объявил себя председателем Национального совета спасения родины в Нигере.