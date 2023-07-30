Сообщество стран Западной Африки не исключило применения военных мер в Нигере

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) предоставило неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента, затем может применить все имеющиеся меры, в том числе военные.

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Отмечается, что в течение недели необходимо восстановить конституционный порядок, иначе будут приняты необходимые меры. «Такие меры могут включать применение силы», — приводит телеканал Al Arabiya фрагмент заявления. Ранее военные, захватившие власть в Нигере, заявили, что страны — члены ЭКОВАС при содействии в том числе государств Запада готовят военную интервенцию в страну. Данные планы, по их словам, будут обсуждаться на саммите объединения. Генерал Абдурахман Чиани объявил себя председателем Национального совета спасения родины в Нигере.