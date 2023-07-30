Военные в Нигере заявили об угрозе военной интервенции в страну со стороны соседей
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Как сообщает Нигерское агентство печати, об этом по государственному телевидению заявил официальный представитель Национального совета спасения родины (НССР) полковник Амаду Абдраман.
«Целью этой встречи является подтверждение плана агрессии против Нигера путём военной интервенции, целью которой является столица страны Ниамей. В этом также участвуют государства, не входящие в ЭКОВАС, включая западные», — отметил он.
Абдраман заявил, что НССР готов ответить на интервенцию.
Ранее ведущая оппозиционная партия Нигера Нигерское демократическое движение за африканскую федерацию — «МОДЕН/ФА-Лумана Африка» заявила о своей поддержке военных, взявших в свои руки власть в стране.