Военные в Нигере заявили об угрозе военной интервенции в страну со стороны соседей

Военные, захватившие власть в Нигере, заявили, что страны — члены Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) при содействии в том числе государств Запада готовят военную интервенцию в страну. Данные планы, по их словам, будут обсуждаться на саммите объединения.

Как сообщает Нигерское агентство печати, об этом по государственному телевидению заявил официальный представитель Национального совета спасения родины (НССР) полковник Амаду Абдраман.

«Целью этой встречи является подтверждение плана агрессии против Нигера путём военной интервенции, целью которой является столица страны Ниамей. В этом также участвуют государства, не входящие в ЭКОВАС, включая западные», — отметил он.

Абдраман заявил, что НССР готов ответить на интервенцию.

Ранее ведущая оппозиционная партия Нигера Нигерское демократическое движение за африканскую федерацию — «МОДЕН/ФА-Лумана Африка» заявила о своей поддержке военных, взявших в свои руки власть в стране.