Мали и Буркина-Фасо предупредили, что интервенция в Нигер станет объявлением войны им

Любое военное вмешательство против Нигера будет равносильно объявлению войны Буркина-Фасо и Мали.

Об этом говорится в совместном заявлении переходных правительств Буркина-Фасо и Мали.

«Всякое военное вмешательство против Нигера будет приравнено к объявлению войны против Буркина-Фасо и Мали», — говорится в сообщении, которое приводит Faso7.

Ранее глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что Франция не готовит военную интервенцию в Нигер.

Также сообщалось, что мятежники в Нигере задержали четырёх министров и главу правящей партии.