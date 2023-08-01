Мали и Буркина-Фасо предупредили, что интервенция в Нигер станет объявлением войны им
Об этом говорится в совместном заявлении переходных правительств Буркина-Фасо и Мали.
«Всякое военное вмешательство против Нигера будет приравнено к объявлению войны против Буркина-Фасо и Мали», — говорится в сообщении, которое приводит Faso7.
Ранее глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что Франция не готовит военную интервенцию в Нигер.
Также сообщалось, что мятежники в Нигере задержали четырёх министров и главу правящей партии.