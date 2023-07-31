Мятежники в Нигере задержали четырёх министров и главу правящей партии

Устроившие переворот в Нигере мятежники задержали четырёх министров и главу правящей партии страны.

«Четыре министра, один бывший министр и лидер партии (президента) Мохамада Базума... были задержаны», — сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Уточняется, что мятежники задержали министра по вопросам нефти Махамана Сани Махамаду, министра горнодобывающей отрасли Усейни Хадизату, министра внутренних дел Хаму Амаду Сули и министра транспорта Умару Малама Альму.

Ранее Совбез ООН призвал немедленно освободить президента Нигера Мохамеда Базума.

Также сообщалось, что генерал Абдурахман Чиани выступил по национальному телевидению Нигера и объявил себя председателем Национального совета спасения родины.

В Кремле заявили об обеспокоенности ситуацией в Нигере.