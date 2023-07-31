Мятежники в Нигере задержали четырёх министров и главу правящей партии
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«Четыре министра, один бывший министр и лидер партии (президента) Мохамада Базума... были задержаны», — сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.
Уточняется, что мятежники задержали министра по вопросам нефти Махамана Сани Махамаду, министра горнодобывающей отрасли Усейни Хадизату, министра внутренних дел Хаму Амаду Сули и министра транспорта Умару Малама Альму.
Ранее Совбез ООН призвал немедленно освободить президента Нигера Мохамеда Базума.
Также сообщалось, что генерал Абдурахман Чиани выступил по национальному телевидению Нигера и объявил себя председателем Национального совета спасения родины.
В Кремле заявили об обеспокоенности ситуацией в Нигере.