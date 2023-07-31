В Кремле заявили об обеспокоенности ситуацией в Нигере
- РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы очень внимательно это отслеживаем, тем более в контексте того, что последнюю неделю фактически мы очень плотно занимались африканскими делами вместе с африканцами, и, конечно, происходящее там вызывает серьёзную обеспокоенность», — заявил Песков.
Он отметил, что Москва выступает за скорейшее восстановление законности в Нигере.
Ранее Совбез ООН призвал немедленно освободить президента Нигера Мохамеда Базума.
Также сообщалось, что генерал Абдурахман Чиани выступил по национальному телевидению Нигера и объявил себя председателем Национального совета спасения родины.