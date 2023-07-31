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МИД: Франция не готовит военную интервенцию в Нигер

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Франция не готовит военную интервенцию в Нигер и рассчитывает на восстановление конституционного порядка в стране, заявила глава французского МИД Катрин Колонна в эфире BFMTV.
МИД: Франция не готовит военную интервенцию в Нигер
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«Мы категорически отрицаем, это ложь», — сказала она, комментируя заявления мятежников в Нигере о подготовке Францией военной интервенции.

Ранее Совбез ООН призвал немедленно освободить президента Нигера Мохамеда Базума.

28 июля генерал Абдурахман Чиани выступил по национальному телевидению Нигера и объявил себя председателем Национального совета спасения родины.

30 июля Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) предоставило неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента, затем оно может применить все имеющиеся меры, в том числе военные.

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