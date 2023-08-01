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Замглавы МИД Богданов заявил, что Россия не имеет отношения к ситуации в Нигере

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Заместитель министра иностранных дел России и специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов прокомментировал в беседе с RT госпереворот в Нигере.
Замглавы МИД Богданов заявил, что Россия не имеет отношения к ситуации в Нигере
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Никакого отношения к событиям не имеем и не могли иметь... У нас главный принцип — африканским проблемам африканское решение», — заявил он.

Богданов добавил, что события в Нигере — это внутреннее дело страны.

Ранее Министерство иностранных дел Франции заявило, что эвакуация французских граждан из Нигера начнётся 1 августа.

Военные Нигера 27 июля объявили по национальному телевидению, что президент Мохамед Базум смещён, а границы закрыты.

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