Замглавы МИД Богданов заявил, что Россия не имеет отношения к ситуации в Нигере
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«Никакого отношения к событиям не имеем и не могли иметь... У нас главный принцип — африканским проблемам африканское решение», — заявил он.
Богданов добавил, что события в Нигере — это внутреннее дело страны.
Ранее Министерство иностранных дел Франции заявило, что эвакуация французских граждан из Нигера начнётся 1 августа.
Военные Нигера 27 июля объявили по национальному телевидению, что президент Мохамед Базум смещён, а границы закрыты.