МИД Франции: эвакуация французских граждан из Нигера начнётся 1 августа

Министерство иностранных дел Франции заявило, что эвакуация французских граждан из Нигера начнётся 1 августа.

Об этом сообщает France Info.

«Учитывая ситуацию в Ниамее, насилие, имевшее место позавчера против нашего посольства, и закрытие воздушного пространства, которое лишает наших соотечественников возможности покинуть страну самостоятельно, Франция готовит эвакуацию своих и европейских граждан, желающих покинуть страну», — цитирует заявление министерства портал.

Ранее СМИ со ссылкой на посольство Франции сообщали, что эвакуация французских граждан из Нигера может начаться «очень скоро».