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В Великобритании предложили ЮАР повлиять на политику России

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Юлия Гуреева, Полина Полетаева
МИД Великобритании предложил властям ЮАР использовать доступные внешнеполитические каналы для того, чтобы призвать Россию прекратить военные действия на Украине и перейти к дипломатическим мерам урегулирования. Об этом рассказал замглавы британского министерства иностранных дел Эндрю Митчелл, отвечая на вопрос члена палаты общин Джима Шеннона об отношениях Москвы и Кейптауна. RT ознакомился с документом.
В Великобритании предложили ЮАР повлиять на политику России
  • Gettyimages.ru
  • © Sylvain Sonnet

Британский парламентарий Джим Шеннон обратился к министру иностранных дел Великобритании с просьбой оценить, как прочность дипломатических отношений между ЮАР и Россией влияет на проводимую им политику. 

Ответ поступил от замглавы британского МИД Эндрю Митчелла. По его словам, Великобритания работает с ООН и партнёрами по всей Африке, чтобы отстаивать позицию относительно конфликта на Украине. 

«Мы понимаем курс неприсоединения, давно проводимый Южно-Африканской Республикой, и призываем ЮАР следовать собственным принципам и использовать доступные каналы, в том числе африканскую мирную инициативу (по Украине. — RT), группу БРИКС, а также подготовку к председательству в G20, чтобы призвать Россию прекратить своё... вторжение и создать пространство для дипломатии», — заявил Митчелл.

Как отметил в беседе с RT политолог Иван Мезюхо, западные страны оказывают колоссальное давление на страны африканского континента и на ЮАР в частности.

«Не секрет, что даже официальные делегации, которые отправились в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия — Африка были подвержены угрозам и «недружественным беседам» с американскими дипломатическими представителями. Делегации стран Африки систематически подвергаются запугиванию и давлению в ООН, когда США или их союзники ставят на голосование ту или иную антироссийскую резолюцию», — сказал аналитик. 

Мезюхо также подчеркнул, что, несмотря на давление, многие страны Африки выражают готовность сотрудничать с Москвой в разных областях. 

Российский президент Владимир Путин во время саммита Россия — Африка сообщил о намерении выстроить с африканскими государствами подлинно стратегические многоплановые отношения. 

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