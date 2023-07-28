Россия и страны Африки выступили за реформу ВТО

Россия и страны Африки выступили за проведение реформы Всемирной торговой организации (ВТО), следует из декларации, принятой по итогам саммита Россия — Африка.

Документ опубликован на сайте Кремля.

«Согласиться с необходимостью проведения реформы ВТО для обеспечения открытой, прозрачной, инклюзивной, недискриминационной системы мировой торговли при сохранении базовых принципов ВТО, в том числе особого и дифференцированного режима для развивающихся и наименее развитых стран», — отмечается в декларации.

Там также говорится, что процесс реформирования должен быть всеохватным, прозрачным и осуществляться по инициативе и под руководством членов ВТО.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что саммиты Россия — Африка будут проводить раз в три года.