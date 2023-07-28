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Путин заявил, что саммиты Россия — Африка будут проводить раз в три года

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Российский президент Владимир Путин заявил, что саммиты Россия — Африка будут проводить раз в три года.
Путин заявил, что саммиты Россия — Африка будут проводить раз в три года
  • AFP
  • © Pavel BEDNYAKOV / POOL

«Подтверждена сочинская договорённость раз в три года проводить российско-африканские встречи на высшем уровне», — сказал лидер государства.

Он также заявил, что в период между саммитами Россия — Африка будет действовать механизм диалогового партнёрства. 

Также будут продолжены регулярные политические консультации по линии МИД России, стран Африки и руководства Афросоюза.

Также Путин дал высокую оценку итогам саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

28 июля Путин и лидеры африканских государств приняли итоговую декларацию саммита Россия — Африка.

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