Путин сообщил о стремлении России выстроить стратегическое партнёрство со странами Африки

Россия стремится выстроить стратегическое партнёрство со странами Африки, заявил российский президент Владимир Путин.

«Россия искренне стремится выстроить с Африкой подлинно стратегические многоплановые отношения и многоплановое партнёрство. И мы видим такой же настрой действовать сообща, рука об руку, со стороны наших африканских друзей», — сказал он.

Посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия — Африка Олег Озеров ранее заявил, что российская сторона будет работать над открытием закрывшихся в 1990-е годы посольств в Африке.

Он также сообщил, что вопросы с долгами стран Африканского континента перед Россией урегулированы на 90%.

28 июля Путин и лидеры африканских государств приняли итоговую декларацию саммита Россия — Африка.