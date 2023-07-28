Путин сообщил о стремлении России выстроить стратегическое партнёрство со странами Африки
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«Россия искренне стремится выстроить с Африкой подлинно стратегические многоплановые отношения и многоплановое партнёрство. И мы видим такой же настрой действовать сообща, рука об руку, со стороны наших африканских друзей», — сказал он.
Посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия — Африка Олег Озеров ранее заявил, что российская сторона будет работать над открытием закрывшихся в 1990-е годы посольств в Африке.
Он также сообщил, что вопросы с долгами стран Африканского континента перед Россией урегулированы на 90%.
28 июля Путин и лидеры африканских государств приняли итоговую декларацию саммита Россия — Африка.