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МИД: Россия будет работать над открытием закрывшихся в 1990-е годы посольств в Африке

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Посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия — Африка Олег Озеров заявил, что российская сторона будет работать над открытием закрывшихся в 1990-е годы посольств в Африке.
МИД: Россия будет работать над открытием закрывшихся в 1990-е годы посольств в Африке
  • РИА Новости

По его словам, в настоящий момент речь идёт о двух странах, но не стал уточнять, о каких именно.

«Но, естественно, мы стремимся к тому, чтобы расширить круг этих стран и открыть посольства везде, где они были закрыты в 1990-е годы», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что также по данному вопросу должна быть выражена позиция другой стороны.

Ранее Озеров заявил, что вопросы с долгами стран африканского континента перед Россией урегулированы на 90%.

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