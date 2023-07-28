МИД: Россия будет работать над открытием закрывшихся в 1990-е годы посольств в Африке
- РИА Новости
По его словам, в настоящий момент речь идёт о двух странах, но не стал уточнять, о каких именно.
«Но, естественно, мы стремимся к тому, чтобы расширить круг этих стран и открыть посольства везде, где они были закрыты в 1990-е годы», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим он добавил, что также по данному вопросу должна быть выражена позиция другой стороны.
Ранее Озеров заявил, что вопросы с долгами стран африканского континента перед Россией урегулированы на 90%.