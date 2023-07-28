МИД: вопросы с долгами африканских стран перед Россией урегулированы на 90%

Посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия — Африка Олег Озеров заявил, что вопросы с долгами стран Африканского континента перед Россией урегулированы на 90%.

«В основном на 90% вопросы с долгами африканских стран давно урегулированы. Остались некоторые вопросы финансового порядка», — цитирует его ТАСС.

Озеров подчеркнул, что речь не идёт о прямом долге.

«Здесь речь идёт об определённых финансовых соглашениях и обязательствах сторон», — уточнил он.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что Россия направит ещё более $90 млн на списание долгов странам Африки.