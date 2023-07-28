Путин: Россия выделит ещё более $90 млн на списание долгов странам Африки

Россия направит ещё порядка $90 млн на списание долгов африканским странам.

Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании саммита Россия — Африка.

Он отметил, что российская сторона принимает участие в усилиях по облегчению «долгового бремени» Африки. Общая сумма уже списанной задолженности составляет $23 млрд.

«По последним запросам африканских стран выделим на эти цели их развития ещё более 90 млн», — сообщил Путин.

Ранее российский лидер заявил о росте поставок сельхозпродукции России в Африку, несмотря на санкции.