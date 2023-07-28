Узнать больше

Путин: Россия выделит ещё более $90 млн на списание долгов странам Африки

Короткая ссылка
Россия направит ещё порядка $90 млн на списание долгов африканским странам.

Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании саммита Россия — Африка.

Он отметил, что российская сторона принимает участие в усилиях по облегчению «долгового бремени» Африки. Общая сумма уже списанной задолженности составляет $23 млрд.

«По последним запросам африканских стран выделим на эти цели их развития ещё более 90 млн», — сообщил Путин.

Ранее российский лидер заявил о росте поставок сельхозпродукции России в Африку, несмотря на санкции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить