Российский президент Владимир Путин заявил о росте поставок сельхозпродукции России в Африку, несмотря на санкции.

Об этом он сказал в ходе пленарной сессии Россия — Африка.

По его словам, российская сторона понимает значение бесперебойного снабжения продуктами питания для социально-экономического развития и поддержания политической стабильности стран Африки, поэтому наращивает поставки сельхозпродукции туда.

Глава государства рассказал, что в 2022 году было направлено 11,5 млн т зерна в африканские страны.

При этом только за первые шесть месяцев этого года — почти 10 млн т.

«И это невзирая на введённые в отношении нашего экспорта незаконные санкции», — подчеркнул президент.

Также Путин отметил, что эпоха гегемонии одной или нескольких стран уходит в прошлое.

Кроме того, глава государства заявил, что некоторые проявления колониализма до сих пор не изжиты.