Путин заявил, что в России ценят политическую волю стран Африки и желание сотрудничества
- AFP
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«Мы рады, что в саммите принимает участие подавляющее большинство стран Африканского континента... Представители африканских государств проявили политическую волю, продемонстрировали свою независимую заинтересованность в развитии сотрудничества», — заявил он.
Ранее Путин и лидеры африканских государств приняли итоговую декларацию саммита Россия — Африка, а также план действий Форума партнёрства Россия — Африка на период 2023—2026 годы.