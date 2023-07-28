Путин заявил, что в России ценят политическую волю стран Африки и желание сотрудничества

В России высоко ценят политическую волю лидеров стран Африки и желание к развитию сотрудничества с Москвой, заявил российский президент Владимир Путин.

«Мы рады, что в саммите принимает участие подавляющее большинство стран Африканского континента... Представители африканских государств проявили политическую волю, продемонстрировали свою независимую заинтересованность в развитии сотрудничества», — заявил он.

Ранее Путин и лидеры африканских государств приняли итоговую декларацию саммита Россия — Африка, а также план действий Форума партнёрства Россия — Африка на период 2023—2026 годы.