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Путин заявил, что в России ценят политическую волю стран Африки и желание сотрудничества

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В России высоко ценят политическую волю лидеров стран Африки и желание к развитию сотрудничества с Москвой, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин заявил, что в России ценят политическую волю стран Африки и желание сотрудничества
  • AFP
  • © Mikhail TERESHCHENKO / TASS Host Photo Agency

«Мы рады, что в саммите принимает участие подавляющее большинство стран Африканского континента... Представители африканских государств проявили политическую волю, продемонстрировали свою независимую заинтересованность в развитии сотрудничества», — заявил он.

Ранее Путин и лидеры африканских государств приняли итоговую декларацию саммита Россия — Африка, а также план действий Форума партнёрства Россия — Африка на период 2023—2026 годы.

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