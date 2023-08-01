Политик из Нигера заявил, что видит в России партнёра по добыче нефти и урана

Нигер видит в России серьёзного и надёжного партнёра, который способен заменить других для реализации проектов по разработке урановых и нефтяных месторождений в стране.

Об этом сообщил представитель Панафриканской партии Нигера Умару Абдурахамане в интервью РИА Новости.

Он приветствовал проведение саммита Россия — Африка, поскольку укрепление отношений между сторонами принесёт пользу также и российскому народу.

«У нас в стране есть уран, нефть и многое другое, но мы должны увидеть, как работать и как развивать их, и делиться ими, потому что у нас были некоторые старые партнёры до этого, и обмен (с ними) был не очень хорошим, поэтому Африка теперь должна работать с Россией, потому что Россия серьёзна, и Россия поможет нам делиться всем, что мы делаем вместе», — добавил Абдурахамане.

Ранее замминистра иностранных дел и спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов назвал успешным саммит Россия — Африка.