Узнать больше

Политик из Нигера заявил, что видит в России партнёра по добыче нефти и урана

Короткая ссылка
Нигер видит в России серьёзного и надёжного партнёра, который способен заменить других для реализации проектов по разработке урановых и нефтяных месторождений в стране.
Политик из Нигера заявил, что видит в России партнёра по добыче нефти и урана
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил представитель Панафриканской партии Нигера Умару Абдурахамане в интервью РИА Новости.

Он приветствовал проведение саммита Россия — Африка, поскольку укрепление отношений между сторонами принесёт пользу также и российскому народу.

«У нас в стране есть уран, нефть и многое другое, но мы должны увидеть, как работать и как развивать их, и делиться ими, потому что у нас были некоторые старые партнёры до этого, и обмен (с ними) был не очень хорошим, поэтому Африка теперь должна работать с Россией, потому что Россия серьёзна, и Россия поможет нам делиться всем, что мы делаем вместе», — добавил Абдурахамане.

Ранее замминистра иностранных дел и спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов назвал успешным саммит Россия — Африка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить