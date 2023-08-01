Узнать больше

Богданов назвал успешным прошедший в Петербурге саммит Россия — Африка

Короткая ссылка
Заместитель министра иностранных дел России и специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов прокомментировал в беседе с RT итоги саммита Россия — Африка.
Богданов назвал успешным прошедший в Петербурге саммит Россия — Африка
  • РИА Новости

«Этот саммит прошёл по единогласному мнению очень успешно. Консультации и дискуссии были конструктивными и... плодотворными», — сказал Богданов.

Он отметил, что были подписаны десятки совместных документов, соглашений.

«Работы была, действительно, напряжённая. Все участники считают, что она была очень успешной, несмотря на то колоссальное давление, которое оказывали западные страны, американцы, европейцы, на африканский страны», — добавил Богданов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все договорённости, достигнутые на переговорах с лидерами стран Африки, будут исполняться.

RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Помимо них, RT привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, а также руководителей Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить