Богданов назвал успешным прошедший в Петербурге саммит Россия — Африка

Заместитель министра иностранных дел России и специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов прокомментировал в беседе с RT итоги саммита Россия — Африка.

«Этот саммит прошёл по единогласному мнению очень успешно. Консультации и дискуссии были конструктивными и... плодотворными», — сказал Богданов.

Он отметил, что были подписаны десятки совместных документов, соглашений.

«Работы была, действительно, напряжённая. Все участники считают, что она была очень успешной, несмотря на то колоссальное давление, которое оказывали западные страны, американцы, европейцы, на африканский страны», — добавил Богданов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все договорённости, достигнутые на переговорах с лидерами стран Африки, будут исполняться.

RT организовал приезд и участие потомков легендарных африканских лидеров в сессиях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 27—28 июля. Помимо них, RT привёз более 140 журналистов, главредов и руководителей крупнейших африканских СМИ, а также руководителей Африканского вещательного союза и Союза информационных агентств ОИС.