Борьба за поддержку: в Киеве назвали встречу в Саудовской Аравии по Украине шагом к «глобальному саммиту мира»

Встреча в Саудовской Аравии, посвящённая перспективам урегулирования конфликта на Украине, — это шаг к «глобальному саммиту мира», заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Он также связал благополучие стран Глобального Юга с реализацией своей «формулы мира». В МИД РФ подобную дискуссию без участия России назвали нонсенсом и попыткой создать видимость некоего единства международного сообщества по этому вопросу. Эксперты отмечают, что на фоне отсутствия успехов в контрнаступлении ВСУ и роста скептических настроений среди западных партнёров Киев всячески пытается привлечь к себе внимание и переложить ответственность за разрешение конфликта на других мировых игроков.

Встреча в Саудовской Аравии, на которой будет обсуждаться украинское видение урегулирования конфликта, — это шаг к «глобальному саммиту мира», заявил президент Владимир Зеленский. Он также связал благополучие стран Глобального Юга с реализацией представленной им «формулы мира».

«Потому что в таких вопросах, как продовольственная безопасность, судьба миллионов людей в Африке, в Азии, в других частях мира напрямую зависит от того, насколько быстрым будет мир в реализации «формулы», — сказал глава киевского режима.

При этом он приписал России создание угроз безопасности, которые, по словам Зеленского, нужно ликвидировать, чтобы вернуть «покой международным отношениям и стабильность глобальной жизни».

Без России

Международная встреча по Украине стартовала в Джидде в субботу, 5 августа. Как сообщило Саудовское агентство печати, саммит состоится на уровне советников по национальной безопасности и других представителей стран-участниц. Изначально о готовящемся форуме стало известно из западных СМИ. Так, газета The Wall Street Journal писала, что на переговоры приглашены представители порядка 30 государств, в том числе США, Великобритании, Индии, Бразилии, ЮАР, Индонезии, Египта, Мексики, Польши, Аргентины, Японии, Южной Кореи, но не России. При этом Мексика отказалась присутствовать на переговорах, где заявлено участие лишь одной стороны конфликта.

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Западные СМИ гадали, будет ли присутствовать на встрече представитель КНР, поскольку аналогичные переговоры в Копенгагене в июне Пекин проигнорировал. На этот раз китайская сторона приняла решение направить на саммит своего спецпредставителя — Ли Хуэя, о чём сообщили в МИД азиатской державы. Как пояснил на днях представитель ведомства Ван Вэньбинь, Китай намерен продолжить «играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса на Украине».

В Киеве решение Пекина сочли дипломатической победой. В частности, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в комментарии агентству Интерфакс-Украина назвал это «суперпрорывом». По его словам, добиться присутствия представителя КНР якобы помог телефонный разговор Владимира Зеленского с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Между тем в офисе украинского президента уже начали распределять роли среди участников саммита. Как рассказал замглавы администрации Зеленского Игорь Жовква в интервью «Радио Свобода»*, в Джидде планируется распределить ответственность между странами по отдельным пунктам украинской «формулы мира».

«Если Китай говорит о ядерной безопасности, Китай абсолютно, например, может быть солидером в пункте №1 о ядерной безопасности. Если Бразилия занимается экологическими вопросами, она спокойно может быть солидером, соорганизатором в пункте №8 (о противодействии экоциду. — RT)», — пояснил Жовква.

Он также подчеркнул, что якобы ни один из лидеров приглашённых государств не высказал возражений по поводу необходимости «формулы мира» Зеленского.

Ранее свои мирные планы по урегулированию конфликта, а также посреднические услуги на потенциальных переговорах предлагали Китай, Бразилия, группа стран Африки во главе с ЮАР, а также Индонезия. Однако Киев настаивает, что только его видение должно лежать в основе переговоров.

В Москве, со своей стороны, подчёркивали, что так называемая формула мира Зеленского никакого отношения к миру не имеет.

«Это не что иное, как набор оторванных от реалий ультимативных требований к нашей стране. В их числе вывод войск из российских регионов: ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины и даже Крыма, выплата репараций и явка с повинной в международные трибуналы. Цель украинской «формулы» — добиться при помощи Запада капитуляции России», — заявила в марте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

Контраст мнений

Стоит отметить, что ожидания от саммита в Джидде у Киева и его западных покровителей в лице США разнятся. Так, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в своём Twitter написал, что на форуме в Саудовской Аравии якобы «закладываются основы новой глобальной политической архитектуры».

Однако пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер во время брифинга 2 августа заявил, что каких-либо конкретных результатов по итогам этих переговоров не ожидается.

«Смысл их в том, чтобы продолжать диалог с различными странами мира о том, как нам по завершении этой войны добиться справедливого и прочного мира», — уточнил Миллер.

По его словам, американские власти надеются, что все государства поддержат позицию Украины и США и разделят их точку зрения на территориальную целостность республики.

С аналогичной позицией на онлайн-брифинге для журналистов 3 августа выступил и координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Это не мирные переговоры, и я бы не ждал от них конкретных и осязаемых результатов. Это ещё одна возможность заручиться поддержкой мирового сообщества (в отношении предложений Киева. — RT)», — приводит его слова ТАСС.

В свою очередь, Мария Захарова в комментарии РБК 4 августа назвала нонсенсом обсуждение урегулирования конфликта на Украине без участия России.

«Нужно разделять две вещи. Урегулировать ситуацию на земле и закреплять её на политическом уровне без участия России абсурдно, это нонсенс... Другое дело, что обсуждать ситуацию, которая была спровоцирована не Россией, а Западом, — здесь, конечно, поле для творчества», — сказала Захарова.

Белый дом в Вашингтоне

Gettyimages.ru

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Она назвала навязывание украинской инициативы «попыткой обмануть» другие страны, чтобы под разными предлогами «сколотить в политическом дискурсе ощущение того, что есть некое единство международного сообщества по поддержке плана Зеленского».

«Обратить на себя внимание»

Как отметил в беседе с RT старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис, форум в Джидде киевский режим пытается представить своим крупным дипломатическим достижением на фоне провального контрнаступления и нарастающего скептицизма среди его западных кураторов.

«Это никак не дипломатическая победа. Просто очередной шаг, направленный на то, чтобы обратить на себя внимание и продемонстрировать якобы международную поддержку нынешних киевских властей. Однако ждать чего-то прорывного от переговоров явно не стоит ввиду слишком различных взглядов участников этой встречи на украинский конфликт», — пояснил эксперт.

В аналогичном ключе переговоры в Саудовской Аравии оценивает и политолог Андрей Суздальцев.

«Они умудрились собрать некую «международную команду», но о какой-то победе говорить в принципе неуместно», — подчеркнул он в разговоре с RT.

Эксперты также сходятся во мнении, что «формула мира» Зеленского, которая, скорее всего, будет обсуждаться на саммите, не может стать базой для будущих переговоров с Россией, так как содержит неприемлемые для Москвы требования.

«В настоящий момент формула Зеленского равна капитуляции России. Абсолютно очевидно, что эта формула нереализуема. Это также понимают и страны — союзники Украины. В условиях боевых действий вряд ли кто-то возьмёт на себя обязанности по обеспечению гарантий Киеву. Такое было возможно на заре переговоров в Стамбуле, но Украина упустила этот шанс», — заявил Сергей Маргулис.

В свою очередь, Андрей Суздальцев считает, что на саммитах в Копенгагене и в Джидде киевские политики пытаются добиться от других стран обеспечения гарантий существования Украины как таковой.

«В Киеве ведут работу по нескольким направлениям. Первое — организовать антироссийскую коалицию на базе «формулы мира», чтобы потом ставить ультиматумы Москве. Второе — создать вокруг себя эрзац НАТО, уговорив как можно больше стран подписаться под обеспечение безопасности Украины в ущерб России. Но время сейчас играет против Киева. К тому же абсолютно нет никаких шансов организовать глобальное давление на РФ, чтобы загнать её в угол. С ядерной державой такое не пройдёт», — пояснил политолог.

Украинские военные

AP

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Вместе с тем он допустил, что переговоры в Джидде даже без участия Москвы могут иметь некоторый положительный эффект для России.

«Нас не пригласили, но тема обсуждается на высоком уровне, и обмен мнениями происходит в широком формате. Так что встреча может стать не только сотрясением воздуха, но и индикатором того, как в незападном мире воспринимается украинский конфликт. Конечно, это не отменяет изначального антироссийского базиса саммита. Но через его призму мы сможем лучше понять позицию тех, кто сегодня занимает нейтральную позицию. Москва будет понимать, на что рассчитывать в отношениях с различными мировыми державами. Это такой «тест на мир», — резюмировал Суздальцев.

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