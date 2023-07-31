Президент Мексики заявил об отказе от переговоров по Украине без участия России
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Такое заявление сделал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передаёт РИА Новости.
«Если и Украина, и Россия будут согласны искать решение для достижения мира, мы примем участие. Если стороны конфликта согласятся и созовут (другие страны) для этой цели», — сообщил Лопес Обрадор.
Ранее стало известно, что Саудовская Аравия планирует провести переговоры по Украине между Западом и ключевыми развивающимися странами, включая Индию и Бразилию, в августе.