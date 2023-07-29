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WSJ: Саудовская Аравия намерена в августе провести мирные переговоры по Украине

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Саудовская Аравия намерена в августе провести мирные переговоры по Украине между западными странами и ключевыми развивающимися странами, включая Индию и Бразилию. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
WSJ: Саудовская Аравия намерена в августе провести мирные переговоры по Украине
  • AP

По словам дипломатов, участвовавших в обсуждении, на встречу 5 и 6 августа в Джидду прибудут высокопоставленные чиновники из 30 стран, многие из которых сохранили «нейтральную позицию» в отношении конфликта на Украине, говорится в статье.

При этом, как ожидается, Россия не значится в списке приглашённых к консультациям стран.

«На встречу в Джидде Саудовская Аравия и Украина пригласили 30 стран, включая Индонезию, Египет, Мексику, Чили и Замбию... Великобритания, Южная Африка, Польша и ЕС входят в число тех, кто подтвердил своё участие», — пишет газета.

Источник рассказал изданию, что также на встрече может присутствовать советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

В мае наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что Саудовская Аравия готова быть посредником между Москвой и Киевом для урегулирования конфликта на Украине.

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