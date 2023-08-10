«Взрывоопасная ситуация»: мятежные власти Нигера обвинили Францию в нарушении воздушного пространства

Мятежники в Нигере заявили, что французские военные атаковали бойцов президентской гвардии и нарушили воздушное пространство страны, которое ранее было закрыто из-за угрозы интервенции. Руководство мятежников распорядилось повысить уровень тревоги на всей территории страны. В воскресенье истёк срок ультиматума ЭКОВАС — ранее сообщество пригрозило применить силу, если смещённого президента Базума в течение недели не восстановят в должности. Эксперты отмечают, что в регионе сложилась взрывоопасная ситуация, которая может привести к конфликту между мятежными властями Нигера, их союзниками и силами ЭКОВАС.

Французские военные атаковали президентскую гвардию Нигера, а также нарушили воздушное пространство страны, которое ранее было закрыто из-за угрозы интервенции. Об этом заявил представитель сформированного после переворота Национального совета по защите отечества Амаду Абдраман.

«Национальный Совет по защите отечества» информирует ... о фактах поведения французских сил на нашей территории. Сегодня, 9 августа 2023 года, в 06:30 утра позиции Нацгвардии Нигера ... стали объектом атаки», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, мятежники обвинили Париж в незаконном заходе в воздушное пространство страны французского военного самолёта, вылетевшего из Чада. Он якобы не выходил на связь с управлением воздушным движением Нигера. Также французские военные якобы освободили неких задержанных новыми властями страны террористов.

Совет распорядился повысить уровень тревоги на всей территории Нигера, а в столице страны Ниаемее добровольцы создают дружины для патрулирования улиц.

Во Франции отвергли заявления мятежных властей Нигера. Так, AFP со ссылкой на источник во французском МИД утверждает, что вылет военного самолёта был одобрен армией Нигера, а французские силы не освобождали террористов.

Солдаты на улице Ниамея

AP

МИД Франции заявил, что обвинения против Парижа являются попыткой отвлекающего манёвра на фоне посреднических усилий Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по восстановлению конституционного порядка в Нигере.

Париж также отметил, что французские военные в Нигере находятся в распоряжении легитимных властей страны для борьбы с террористами, дестабилизирующими Сахел (регион в Африке, одной из стран которого является Нигер).

Антифранцузский путч

Напомним, что в конце июля президентская гвардия (позже к ней присоединилось командование вооружённых сил страны) заблокировала дворец президента Нигера Мохамеда Базума, объявила о его смещении, закрытии границ и введении комендантского часа.

Мятежники образовали Национальный совет по защите отечества, во главе которого встал командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани.

Сторонники мятежников в Нигере

AP

© Sam Mednick

Одним из первых решений нового руководства республики стала приостановка экспорта урана и золота во Францию. По данным СМИ, Нигер поставляет около 15% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере также расположена крупнейшая в Африке французская авиабаза, а общая численность контингента Франции в стране достигает 1,5 тыс. военных.

В конце июля в стране прошли массовые антифранцузские протесты, на которых, в том числе, звучали и пророссийские лозунги.

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Тогда Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), членом которого является Нигер, пригрозило применить силу, если президента Базума в течение недели не восстановят в должности.

При этом власти соседних с Нигером государств Буркина-Фасо и Мали заявили о недопустимости применения силы в отношении республики, отметив, что силовая акция против Нигера будет равносильна объявлению войны этим государствам. Ранее их членство в ЭКОВАС ранее было приостановлено по причине смены власти в этих государствах.

Против высказались также в Чаде и Алжире, которые не входят в сообщество.

Действия ЭКОВАС поддерживают в ЕС. Так, ранее представитель Еврокомиссии Петер Стано заявил, что Евросоюз поддержит любые усилия сообщества по урегулированию ситуации.

В тоже время мятежники отказались принимать делегацию организации для проведения переговоров. ЕС, как и Франция, приостановил всё сотрудничество с Нигером, в том числе выделение помощи.

Срок ультиматума ЭКОВАС в Нигере истёк 6 августа, однако каких-либо военных действий за этим не последовало.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного командира одной из стран сообщества информировала, что ЭКОВАС принял решение отложить вторжение в Нигер из-за недостаточной готовности их сил.

Тем не менее накануне телеканал CNN сообщил, что вооружённые силы Нигера перебросили подкрепление в столицу для подготовки к возможной военной интервенции.

В тоже время в ЕС продолжается обсуждение возможной военной интервенции в Нигер. Ранее об этом сообщила специальный посланник Европейского союза по Сахелю Эмануэла Клаудия Дель Ре.

Солдаты Мали

Gettyimages.ru

© Michael Kappeler/picture alliance

«О войне мало кто говорит, потому что даже ECOWAS считает её крайним средством. Я хочу прояснить одну вещь. Один из вопросов, по которому ведутся активные дискуссии как в Европейском союзе, так и в ECOWAS, — это вопрос о легитимности возможной интервенции, причём легитимность нужна абсолютная, чтобы всё было честно и прозрачно», — приводит её слова ТАСС.

Дель Ре добавила, что против мятежников были введены санкции, а санкционное давление на них должно продолжаться.

Политическая готовность

В нынешней ситуации подобные инциденты будут неизбежно восприниматься болезненно, отметил в разговоре с RT ведущий научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ Николай Щербаков.

«Мятежники обратили внимание на это, но не стали предпринимать каких-либо действий против французских военных в стране. Их, очевидно, больше заботит возможность начала военной операции странами ЭКОВАС, а не Франции», — рассказал он.

Сгоревшие автомобили на улице Ниамея

AFP

Несмотря на истечение срока ультиматума от содружества, вероятность такой операции по-прежнему высока, считает Николай Щербаков.

«Силы ЭКОВАС мобилизованы, но не все страны сообщества готовы на такой шаг в политическом отношении и сохраняют надежду на дипломатические переговоры. Всем было бы гораздо легче и правильнее воздержаться от силовых действий», — рассказал эксперт.

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Военные действия в Нигере неизбежно приведут к исходу из страны беженцев, добавил Николай Щербаков.

«Территория Нигера в основном пустыня, абсолютное большинство населения, все инфраструктурные объекты, вся экономика сосредоточена в основном на крайнем юге страны. При такой концентрации на небольшой территории любые военные действия вызовут сотни тысяч беженцев, которые устремятся в соседние государства, куда-то будут вынуждены уходить — это вызовет колоссальное напряжение не только в самом Нигере», — пояснил специалист.

В свою очередь, операция ЭКОВАС повлечёт за собой значительные финансовые издержки, а политическое будущее Нигера может остаться неопределённым даже после подавления мятежа, считает Николай Щербаков.

В разговоре с RT директор Центра изучения Африки факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Маслов отметил, что находящиеся в Нигере французские военные своими силами не смогут провести интервенцию против мятежного Национального совета по защите отечества.

«Сил для интервенции у Франции явно мало. У них должна быть уверенность, что их кто-то поддержит внутри Нигера. Сейчас там могут находиться от одной до двух тысяч французских военных. Этого недостаточно, чтобы взять под контроль ситуацию в Нигере целиком. Если они пойдут на какие-то действия, должна быть поддержка внутри страны — встречный переворот с участием других силовых структур, на которые они могут опираться», — прокомментировал ситуацию эксперт.

То же самое касается и сил ЭКОВАС, который поставил мятежникам ультиматум, полагает Андрей Маслов.

«Внутри самого ЭКОВАС нет единства по вопросу интервенции. Например, сенат Нигерии не одобрил использование войск страны в Нигере. Кроме того, соседи высказались против интервенции — это прежде всего Алжир, Чад, что конечно осложняет любые попытки силового решения ситуации. У захвативших в Нигере власть военных есть поддержка в Мали, Буркина-Фасо, которые тоже граничат с Нигером», — пояснил собеседник RT.

Ситуация может разрешиться переговорным путём, однако пока стороны выражают готовность пойти на обострение, отметил Андрей Маслов.

«Очевидно, что обе стороны готовы пойти и на обострение. Поэтому остаётся только следить за развитием ситуации. Вопрос в том, насколько совпадают интересы всех сторон. Франция хочет сохранить собственное влияние в Сахеле, но не все готовы действовать в интересах Парижа. Всё зависит от того, как все стороны договорятся и смогут ли это сделать в принципе. Если дело дойдёт до интервенции, её последствием будет затяжной конфликт. Уже накопилось много противоречий, которые могут привести к эскалации», — заключил политолог.