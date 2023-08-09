Вопрос о законности возможной интервенции в Нигере активно обсуждается в ЕС и ЭКОВАС
- РИА Новости
Об этом заявила специальный посланник Европейского союза в Сахеле Эмануэла Клаудия Дель Ре в интервью итальянской газете La Repubblica.
«Поскольку к ЕС обращаются за поддержкой, мы очень внимательно относимся к процедурным и нормативным вопросам», — цитирует слова политика ТАСС.
По её словам, легитимность интервенции является ключевым вопросом, который требует абсолютной ясности и прозрачности.
Обсуждается необходимость получения разрешения от Совета Безопасности ООН для вооружённого вмешательства.
Она также отметила, что санкции против мятежников уже начинают применяться и необходимо продолжать санкционное давление.
30 июля ЭКОВАС предоставило неделю, чтобы мятежники в Нигере вернули к власти президента, затем оно может применить все возможные меры, в том числе военные.
Как сообщила радиостанция RFI, Нигерия, Сенегал, Бенин и Кот-д'Ивуар могут отправить армию из 25 тыс. солдат в Нигер для вторжения.
Также заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что вмешательство войск Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ситуацию в Нигере вряд ли приведёт к нормализации обстановки в стране.