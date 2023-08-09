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Вопрос о законности возможной интервенции в Нигере активно обсуждается в ЕС и ЭКОВАС

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Вопрос о законности возможной интервенции в Нигере активно обсуждается в Евросоюзе и Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС).
Вопрос о законности возможной интервенции в Нигере активно обсуждается в ЕС и ЭКОВАС
  • РИА Новости

Об этом заявила специальный посланник Европейского союза в Сахеле Эмануэла Клаудия Дель Ре в интервью итальянской газете La Repubblica.

«Поскольку к ЕС обращаются за поддержкой, мы очень внимательно относимся к процедурным и нормативным вопросам», — цитирует слова политика ТАСС.

По её словам, легитимность интервенции является ключевым вопросом, который требует абсолютной ясности и прозрачности.

Обсуждается необходимость получения разрешения от Совета Безопасности ООН для вооружённого вмешательства.

Она также отметила, что санкции против мятежников уже начинают применяться и необходимо продолжать санкционное давление.

30 июля ЭКОВАС предоставило неделю, чтобы мятежники в Нигере вернули к власти президента, затем оно может применить все возможные меры, в том числе военные.

Как сообщила радиостанция RFI, Нигерия, Сенегал, Бенин и Кот-д'Ивуар могут отправить армию из 25 тыс. солдат в Нигер для вторжения.

Также заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что вмешательство войск Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ситуацию в Нигере вряд ли приведёт к нормализации обстановки в стране.

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