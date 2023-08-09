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МИД России: вмешательство войск ЭКОВАС в Нигере вряд ли поспособствует нормализации

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Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что вмешательство войск Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ситуацию в Нигере вряд ли приведёт к нормализации обстановки в стране.
МИД России: вмешательство войск ЭКОВАС в Нигере вряд ли поспособствует нормализации
  • РИА Новости

Об этом дипломат сказал в ходе брифинга.

«Исходим из того, что вмешательство войск ЭКОВАС в суверенное государство вряд ли будет способствовать достижению прочного мира в Нигере», — цитирует Зайцева ТАСС.

Он добавил, что вмешательство войск также не приведёт к нормализации ситуации в регионе в целом.

30 июля ЭКОВАС предоставило неделю, чтобы мятежники в Нигере вернули к власти президента, затем оно может применить все возможные меры, в том числе военные.

Позднее власти Мали и Буркина-Фасо предупредили, что интервенция в Нигер станет объявлением им войны.

Как сообщила радиостанция RFI, Нигерия, Сенегал, Бенин и Кот-д'Ивуар могут отправить армию из 25 тыс. солдат в Нигер для вторжения.

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