МИД России: вмешательство войск ЭКОВАС в Нигере вряд ли поспособствует нормализации
- РИА Новости
Об этом дипломат сказал в ходе брифинга.
«Исходим из того, что вмешательство войск ЭКОВАС в суверенное государство вряд ли будет способствовать достижению прочного мира в Нигере», — цитирует Зайцева ТАСС.
Он добавил, что вмешательство войск также не приведёт к нормализации ситуации в регионе в целом.
30 июля ЭКОВАС предоставило неделю, чтобы мятежники в Нигере вернули к власти президента, затем оно может применить все возможные меры, в том числе военные.
Позднее власти Мали и Буркина-Фасо предупредили, что интервенция в Нигер станет объявлением им войны.
Как сообщила радиостанция RFI, Нигерия, Сенегал, Бенин и Кот-д'Ивуар могут отправить армию из 25 тыс. солдат в Нигер для вторжения.