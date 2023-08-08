RFI: ряд стран Африки может отправить в Нигер 25 тысяч солдат для вторжения

Нигерия, Сенегал, Бенин и Кот-д'Ивуар могут отправить армию из 25 тыс. солдат в Нигер в рамках вторжения, передаёт радиостанция RFI.

«Нигерия до сих пор полна решимости быть локомотивом операции. Она предоставит более половины войск в случае необходимости», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее мятежники в Нигере заявили, что два государства Центральной Африки перебрасывают силы для участия в интервенции в их страну.

Также 30 июля Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) предоставило неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента, затем оно может применить все возможные меры, в том числе военные.

Позднее власти Мали и Буркина-Фасо предупредили, что интервенция в Нигер станет объявлением войны им.