RFI: ряд стран Африки может отправить в Нигер 25 тысяч солдат для вторжения
- AFP
«Нигерия до сих пор полна решимости быть локомотивом операции. Она предоставит более половины войск в случае необходимости», — цитирует сообщение РИА Новости.
Ранее мятежники в Нигере заявили, что два государства Центральной Африки перебрасывают силы для участия в интервенции в их страну.
Также 30 июля Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) предоставило неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента, затем оно может применить все возможные меры, в том числе военные.
Позднее власти Мали и Буркина-Фасо предупредили, что интервенция в Нигер станет объявлением войны им.