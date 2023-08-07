В Нигере заявили о переброске сил двумя странами Центральной Африки для интервенции

Мятежники в Нигере заявили, что два государства Центральной Африки перебрасывают силы для участия в интервенции в их страну.

Об этом сообщает агентство ANP.

Национальный совет по охране Отечества Нигера объявил, что «предварительное развёртывание сил для участия в этой войне началось в двух странах Центральной Африки».

30 июля ЭКОВАС предоставило неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента, затем оно может применить все возможные меры, в том числе военные.

Позднее Мали и Буркина-Фасо предупредили, что интервенция в Нигер станет объявлением войны им.