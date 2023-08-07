В Нигере заявили о переброске сил двумя странами Центральной Африки для интервенции
- AFP
Об этом сообщает агентство ANP.
Национальный совет по охране Отечества Нигера объявил, что «предварительное развёртывание сил для участия в этой войне началось в двух странах Центральной Африки».
30 июля ЭКОВАС предоставило неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента, затем оно может применить все возможные меры, в том числе военные.
Позднее Мали и Буркина-Фасо предупредили, что интервенция в Нигер станет объявлением войны им.