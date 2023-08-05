«Логика неоколониальных практик»: Москва заявила о попытках Вашингтона занизить значимость саммита Россия — Африка

Желая нанести РФ стратегическое поражение, в том числе в области экономики, США пытаются нивелировать значимость саммита Россия — Африка, заявил российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов. По его словам, «ненависть ко всему русскому и неуёмное желание» нанести РФ поражение «буквально ослепили вашингтонских чиновников». Ранее РФ договорилась со странами Африки о содействии дальнейшему укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. По мнению экспертов, США пытаются «дезавуировать дипломатическую победу Москвы» на минувшем саммите. Однако неоколониальная политика Запада вряд ли найдёт понимание в африканских государствах, говорят аналитики.

США пытаются занизить значимость саммита Россия — Африка из-за желания нанести РФ стратегическое поражение, в том числе и в экономической сфере, заявил российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.

«Создаётся стойкое ощущение, что Белый дом не готов воспринимать трезвые аргументы, направленные на снижение напряжённости на мировых продовольственных площадках. Причина в том, что ненависть ко всему русскому и неуёмное желание нанести нам стратегическое поражение, в том числе на «экономическом фронте», буквально ослепили вашингтонских чиновников. Не иначе как именно этим обстоятельством объясняются попытки администрации сначала сорвать проведение, а теперь и занизить значимость блестяще завершившегося в Санкт-Петербурге второго саммита Россия — Африка», — отметил Антонов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC акцентировал внимание на том, что на саммит РФ и африканских стран «не приехала» половина лидеров этих государств, что, по его мнению, «о чём-то говорит».

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По словам Антонова, в США до сих пор «не могут прийти в себя от мысли», что Россия объявила о готовности в ближайшие месяцы безвозмездно поставить ряду африканских стран по 25—50 тыс. т зерна. Ранее с соответствующим заявлением выступил президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка, подчеркнув, что такие объёмы зерна РФ будет готова уже в ближайшие месяцы предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрее. По словам российского лидера, Москва обеспечит и бесплатную доставку продовольствия.

Комментируя позднее эту инициативу, заместитель официального представителя Госдепа Ведант Пател заявил, что «поступки убедительнее слов».

«В любой ситуации действия, безусловно, должны говорить громче слов, в том числе и когда речь идёт о глобальной угрозе продовольственной безопасности», — отметил он во время брифинга.

При этом американские власти продолжают обвинять Россию в провоцировании продовольственного кризиса.

По словам Антонова, попытки вменить это РФ в вину и возложить на неё ответственность за якобы использование «продуктов питания в качестве оружия» являются известным элементом развязанной против России информационной войны.

Российский посол подчеркнул, что если администрация США действительно заинтересована «в облегчении участи развивающихся государств за счёт бесперебойного снабжения продуктами питания», ей следует снять «санкционные оковы» с Меморандума Россия — ООН о продвижении росагроэкспорта, а также освободить «застрявшие» в европейских портах сотни тысяч тонн удобрений.

Антонов напомнил, что Россия вносит существенный вклад в глобальную продбезопасность, а также является «солидным и надёжным» поставщиком сельхозпродукции.

«Мы искренне уважаем и поддерживаем суверенитет партнёров, готовы укреплять комплексное взаимодействие в сферах продовольственной безопасности, энергетики, образования и торговли. Будем оказывать помощь в превращении Африки в самобытный и влиятельный центр мирового развития. Такой подход попросту не укладывается в логику неоколониальных практик Запада, неспособного выстраивать взаимовыгодные и равноправные отношения с континентом», — заявил Антонов.

Второй саммит Россия — Африка

AP

Как заявил позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, многие страны ревностно относятся к улучшению отношений между Россией и Африкой, поскольку «конкурируют в своих подходах к этому региону». Он также назвал Африканский континент одним из наиболее развивающихся в мире с нераскрытым потенциалом.

Ключевые договорённости

Напомним, 28 июля на сайте Кремля была опубликована Декларация второго саммита Россия — Африка, в которой говорится, что стороны намерены содействовать дальнейшему укреплению торгово‑экономического и инвестиционного сотрудничества между РФ и африканскими государствами.

«(Стороны. — RT) пришли к согласию… приветствовать начало функционирования Африканской континентальной зоны свободной торговли в целях усиления интеграции рынков, индустриализации и экономического развития Африканского континента путём упрощения процесса передачи технологий и поощрения инвестиций», — говорится в документе.

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Речь идёт также о намерении создать постоянно действующий российско-африканский диалоговый механизм на высшем уровне «для координации усилий» вопросов, в том числе связанных с продовольственной безопасностью.

«Инициировать создание постоянно действующего российско-африканского диалогового механизма на высшем уровне, функционирующего в рамках Стратегии по развитию многосторонних партнёрств Африканского союза, для координации усилий в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в том числе с насильственным экстремизмом, ведущим к терроризму, решения экологических проблем, вопросов, связанных с продовольственной и информационной безопасностью», — отмечается в декларации.

Помимо этого, на втором саммите Россия — Африка государства континента показали заинтересованность в понимании кризиса на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В том, что они заинтересованы во всестороннем понимании природы кризиса и перспектив выхода из него, мы убедились в ходе многочисленных дискуссий и переговоров», — сказал министр.

Так, президент России Владимир Путин и лидеры семи стран Африки на встрече 28 июля в Санкт-Петербурге отметили прогресс в реализации нескольких гуманитарных пунктов африканской мирной инициативы, достигнутый с момента их предыдущей встречи 17 июня. Как говорится в совместном заявлении сторон, речь идёт о гуманитарных вопросах, в частности, связанных с правами детей в зонах военных действий и с обменами пленными между Россией и Украиной. Стороны сошлись во мнении, что гуманитарные усилия будут и дальше приносить результаты.

«Достижение российской дипломатии»

Комментируя слова российского посла Антонова о попытках США дискредитировать саммит Россия — Африка, эксперты отмечают, что такая тактика вполне укладывается в американский курс по нанесению ущерба РФ и её интересам.

«Тем более что прорыв российской дипломатии в отношениях с Глобальным югом — это, конечно, очень хлёсткая пощёчина и американцам, и их союзникам, которые привыкли рассматривать Африку как зону своих интересов и влияния. Поэтому вся риторика Вашингтона направлена не только на самоуспокоение, но и на аудиторию в африканских странах. Таким образом США фактически говорят государствам Африки: не смейте дружить с Россией», — отметил старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин в беседе с RT.

Как считает, в свою очередь, сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, негативные высказывания главы Госдепа — это попытка «дезавуировать дипломатическую победу Москвы» на этом поприще.

«Прошедший саммит Россия — Африка — большое достижение дипломатии РФ, поскольку практически целый континент заинтересован во взаимодействии с Москвой. А Вашингтон это раздражает, поскольку там боятся, что РФ значительно усилит свои позиции в Африке», — сказал он в комментарии RT.

Второй саммит Россия — Африка

© Alexei Danichev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

По словам Камкина, сейчас идёт «жёсткая дипломатичная борьба за Африканский континент» и любые победы России на этом направлении «будут вызывать приступы соматических расстройств в Госдепе».

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«Едкие выпады Блинкена и других американских чиновников — это, по сути, признание собственного бессилия в ситуации, когда неоколониальная политика не находит понимания у большинства африканских государств. И, конечно, это своего рода проявление отчаяния из-за того, что время Pax Americana постепенно подходит к концу. А для РФ это подтверждение того, что избранный вектор политически верен и выстраивание антиколониальной системы отношений имеет, безусловно, большое будущее», — констатировал Камкин.

При этом он не исключил, что американцы каким-то образом попытаются воспрепятствовать планам РФ по безвозмездным поставкам зерна в Африку, которые «помогут сохранить стабильность в государствах» на этом континенте.

Камкин также назвал Африку «очень интересным регионом» для инвестиций, совместных инициатив по линии ископаемых, энергетики и инфраструктурных проектов. Поэтому, как прогнозирует аналитик, Россия будет лишь наращивать связи с африканскими странами.

«Тем более в ряде этих государств до сих пор помнят РФ как страну, помогающую избавиться от колониального гнёта. Поэтому этот дипломатический и политический задел нужно активно использовать. Договорённости по итогам саммита Россия — Африка послужат укреплению позиций Москвы в этом регионе», — заявил эксперт.

Блохин со своей стороны подчеркнул, что в том числе благодаря саммиту РФ получила «в лице союзника целый континент».

«Африка показала свою дружественную позицию по отношению к России, желание проводить с Москвой один курс, направленный на борьбу с неоколониальными державами. Это новый этап в российской дипломатии, который точно войдёт в историю, поскольку РФ всё больше поворачивается к странам Африки, которые симпатизируют ей, с которыми у неё одна ценностная система координат», — заключил аналитик.