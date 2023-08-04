Песков: многие страны ревностно относятся к улучшению отношений между Россией и Африкой
- РИА Новости
«Многие страны конкурируют в своих подходах к этому региону, и, конечно, достаточно ревностно многие государства относятся к этой траектории усовершенствования наших взаимоотношений с африканскими странами», — объяснил он.
По словам Пескова, чтобы выдерживать эту конкуренцию, России необходимо усердно работать, это большая ответственность и труд.
Он подчеркнул, что африканские страны — один из наиболее развивающихся в мире континентов с нераскрытым потенциалом.
Ранее в Кремле опубликовали совместное заявление российского президента Владимира Путина и лидеров миссии Африки по Украине.