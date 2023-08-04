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Песков: многие страны ревностно относятся к улучшению отношений между Россией и Африкой

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что множество государств с ревностью относятся к положительному развитию российско-африканских отношений.
Песков: многие страны ревностно относятся к улучшению отношений между Россией и Африкой
  • РИА Новости

«Многие страны конкурируют в своих подходах к этому региону, и, конечно, достаточно ревностно многие государства относятся к этой траектории усовершенствования наших взаимоотношений с африканскими странами», — объяснил он.

По словам Пескова, чтобы выдерживать эту конкуренцию, России необходимо усердно работать, это большая ответственность и труд.

Он подчеркнул, что африканские страны — один из наиболее развивающихся в мире континентов с нераскрытым потенциалом.

Ранее в Кремле опубликовали совместное заявление российского президента Владимира Путина и лидеров миссии Африки по Украине.

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