Песков: многие страны ревностно относятся к улучшению отношений между Россией и Африкой

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что множество государств с ревностью относятся к положительному развитию российско-африканских отношений.

«Многие страны конкурируют в своих подходах к этому региону, и, конечно, достаточно ревностно многие государства относятся к этой траектории усовершенствования наших взаимоотношений с африканскими странами», — объяснил он.

По словам Пескова, чтобы выдерживать эту конкуренцию, России необходимо усердно работать, это большая ответственность и труд.

Он подчеркнул, что африканские страны — один из наиболее развивающихся в мире континентов с нераскрытым потенциалом.

Ранее в Кремле опубликовали совместное заявление российского президента Владимира Путина и лидеров миссии Африки по Украине.