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Кремль опубликовал совместное заявление Путина и лидеров миссии Африки по Украине

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Пресс-служба Кремля опубликовала совместное заявление президента России Владимира Путина и лидеров африканских стран — участниц мирной миссии по Украине.
Кремль опубликовал совместное заявление Путина и лидеров миссии Африки по Украине
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Лидеры отметили прогресс, достигнутый по обсуждавшимся на первой встрече 17 июня 2023 года предложениям касательно гуманитарных вопросов, в частности связанных с правами детей в зонах боевых действий и обменами пленными между Россией и Украиной, и согласились, что гуманитарные усилия будут приносить дальнейшие результаты», — отмечается в заявлении.

Вместе с тем, как отмечает пресс-служба Кремля, лидеры призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российских зерна и удобрений. Также указывается на необходимость призвать ООН к принятию конкретных шагов по освобождению заблокированных в портах ЕС российских удобрений, чтобы их можно было отправить в страны Африканского континента. 

«Лидеры договорились продолжить диалог по Африканской мирной инициативе», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и лидеры семи стран Африки выступили за устранение препятствий для экспорта российских зерна и удобрений для возобновления зерновой сделки.

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