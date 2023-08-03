Путин и африканские лидеры выступили за устранение экспортных препятствий для зерна из России

Президент России Владимир Путин и лидеры семи стран Африки выступили за устранение препятствий для экспорта российских зерна и удобрений для возобновления зерновой сделки. Об этом сообщили в администрации президента ЮАР.

«Лидеры призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, что позволит возобновить полную реализацию черноморской пакетной инициативы Генерального секретаря ООН, одобренной 22 июля 2022 года в Стамбуле», — приводит ТАСС заявление.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон сделает всё необходимое, чтобы обеспечить экспорт продуктов из России, если она вернётся к зерновой сделке.