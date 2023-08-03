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Блинкен: США сделают всё для экспорта продуктов России при возобновлении зерновой сделки

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Вашингтон сделает всё необходимое, чтобы обеспечить экспорт продуктов из России, если она вернётся к зерновой сделке.
Блинкен: США сделают всё для экспорта продуктов России при возобновлении зерновой сделки
  • AP

Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы, безусловно, продолжим делать всё необходимое, чтобы гарантировать, что все могут осуществлять экспорт своего продовольствия свободно и безопасно, в том числе и Россия», — цитирует его ТАСС.

Ранее Блинкен обвинил Россию в том, что она использует черноморские торговые пути для шантажа.

Президент России Владимир Путин, беседуя с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, объяснил, что зерновая сделка лишилась смысла без реализации части требований России.

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