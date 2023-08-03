Блинкен на заседании СБ ООН обвинил Россию в использовании Чёрного моря для шантажа

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Совете Безопасности ООН обвинил Россию в якобы использовании черноморских торговых путей для шантажа.

Его слова приводит РИА Новости.

Он решил упрекнуть Россию за выход из зерновой сделки, но не стал напоминать о невыполнении Западом обязательств перед Москвой.

«Каждый член этого совета, каждый член ООН должен сказать Москве: «Довольно, хватит использовать Чёрное море в качестве шантажа», — заявил Блинкен.

Ранее российский президент Владимир Путин в разговоре с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил, что зерновая сделка потеряла смысл без реализации части требований России.

Также сообщалось, что страны Североатлантического альянса на фоне прекращения действия зерновой сделки усилят разведку в регионе Чёрного моря, заявил военный блок по итогам Совета НАТО — Украина.