Блинкен на заседании СБ ООН обвинил Россию в использовании Чёрного моря для шантажа
- AP
Его слова приводит РИА Новости.
Он решил упрекнуть Россию за выход из зерновой сделки, но не стал напоминать о невыполнении Западом обязательств перед Москвой.
«Каждый член этого совета, каждый член ООН должен сказать Москве: «Довольно, хватит использовать Чёрное море в качестве шантажа», — заявил Блинкен.
Ранее российский президент Владимир Путин в разговоре с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил, что зерновая сделка потеряла смысл без реализации части требований России.
Также сообщалось, что страны Североатлантического альянса на фоне прекращения действия зерновой сделки усилят разведку в регионе Чёрного моря, заявил военный блок по итогам Совета НАТО — Украина.