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Путин: Россия продолжит поставку в Африку зерновых культур безвозмездно и по контрактам

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Российская сторона продолжит поставку зерновых культур странам Африки как в рамках контрактов, так и бесплатно, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: Россия продолжит поставку в Африку зерновых культур безвозмездно и по контрактам
  • AFP
  • © Donat SOROKIN / TASS Host Photo Agency

«Наша страна продолжит поставлять африканским друзьям зерновые культуры как на контрактной основе, так и безвозмездно», — сказал он.

Кроме того, по словам Путина, Россия будет оказывать содействие в развитии энергетики, чтобы удовлетворить растущие потребности экономик африканских государств в углеводородном топливе и электрогенерирующих мощностях. 

Ранее президент заявил о росте поставок сельхозпродукции России в Африку, несмотря на санкции.

Глава государства рассказал, что в 2022 году было направлено 11,5 млн т зерна в африканские страны.

При этом только за первые шесть месяцев этого года — почти 10 млн т.

Также Путин отметил, что эпоха гегемонии одной или нескольких стран уходит в прошлое. 

Кроме того, глава государства заявил, что некоторые проявления колониализма до сих пор не изжиты.

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