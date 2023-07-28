Путин: Россия продолжит поставку в Африку зерновых культур безвозмездно и по контрактам
- AFP
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«Наша страна продолжит поставлять африканским друзьям зерновые культуры как на контрактной основе, так и безвозмездно», — сказал он.
Кроме того, по словам Путина, Россия будет оказывать содействие в развитии энергетики, чтобы удовлетворить растущие потребности экономик африканских государств в углеводородном топливе и электрогенерирующих мощностях.
Ранее президент заявил о росте поставок сельхозпродукции России в Африку, несмотря на санкции.
Глава государства рассказал, что в 2022 году было направлено 11,5 млн т зерна в африканские страны.
При этом только за первые шесть месяцев этого года — почти 10 млн т.
Также Путин отметил, что эпоха гегемонии одной или нескольких стран уходит в прошлое.
Кроме того, глава государства заявил, что некоторые проявления колониализма до сих пор не изжиты.