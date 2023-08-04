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Лавров: страны Африки показали заинтересованность в понимании кризиса на Украине

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Страны Африки показали заинтересованность в понимании кризиса на Украине на втором саммите Россия — Африка, который состоялся в Санкт-Петербурге, заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров.
Лавров: страны Африки показали заинтересованность в понимании кризиса на Украине
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Соответствующее заявление министра приводится в материале журнала «Международная жизнь».

«Они заинтересованы во всестороннем понимании природы кризиса и перспектив выхода из него», — указал Лавров.

Ранее пресс-служба Кремля опубликовала совместное заявление президента России Владимира Путина и лидеров африканских стран — участниц мирной миссии по Украине.

Также сообщалось, что Путин и лидеры семи стран Африки выступили за устранение препятствий для экспорта российских зерна и удобрений для возобновления зерновой сделки.

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