Лавров: страны Африки показали заинтересованность в понимании кризиса на Украине

Страны Африки показали заинтересованность в понимании кризиса на Украине на втором саммите Россия — Африка, который состоялся в Санкт-Петербурге, заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров.

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