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Комиссар ЭКОВАС: сообщество не нуждается в одобрении СБ ООН для вмешательства в Нигер

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Экономическое сообщество стран Западной Африки имеет законные основания для вмешательства в дела Нигера без одобрения со стороны Совбеза ООН.
Комиссар ЭКОВАС: сообщество не нуждается в одобрении СБ ООН для вмешательства в Нигер
  • РИА Новости

Об этом заявил комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель-Фатау Мусах.

«ЭКОВАС имеет законные основания для вмешательства в дела Нигера и не нуждается в одобрении Совета Безопасности ООН», — приводит его слова ТАСС.

Ранее стало известно, что сформированный мятежниками военный совет распорядился привести всех военнослужащих Нигера в состояние боевой готовности на фоне возможного вторжения в страну сил ЭКОВАС.

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