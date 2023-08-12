Комиссар ЭКОВАС: сообщество не нуждается в одобрении СБ ООН для вмешательства в Нигер
- РИА Новости
Об этом заявил комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель-Фатау Мусах.
«ЭКОВАС имеет законные основания для вмешательства в дела Нигера и не нуждается в одобрении Совета Безопасности ООН», — приводит его слова ТАСС.
Ранее стало известно, что сформированный мятежниками военный совет распорядился привести всех военнослужащих Нигера в состояние боевой готовности на фоне возможного вторжения в страну сил ЭКОВАС.