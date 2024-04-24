«Теперь мы выходим, а Россия заходит»: почему стратегия США в Африке оказалась неэффективной

Соединённые Штаты признают, что страны Африки всё больше полагаются на Россию, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. По данным издания, американские официальные лица начинают понимать, что стратегия их военного присутствия в регионе не работает, поскольку некоторые африканские страны устали от диктата. Ряд лидеров государств Африки приветствовали поддержку со стороны России, заявив, что Москва может оперативно оказать содействие в области безопасности «там, где на это не способны» Соединённые Штаты. По мнению экспертов, РФ в отличие от Запада выстраивает равноправное и взаимовыгодное сотрудничество с государствами Африки, предоставляя им необходимые ресурсы, в том числе оказывая помощь в военной сфере. И страны региона видят и ценят плоды такого партнёрства, отметили аналитики.

США отдают себе отчёт в том, что африканские страны всё больше полагаются на Россию, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«Официальные лица США начинают признавать, что их стратегия давления на Нигер и другие пострадавшие от войны африканские страны, чтобы те разорвали связи с Москвой и приняли демократические нормы, больше не работает», — говорится в материале.

Как уточняется, для стратегии администрации Джо Байдена характерны попытки идти на взаимодействие с правительствами, пришедшими к власти в результате переворота, и договариваться о порядке и сроках проведения демократических выборов. Однако в большинстве случаев такие правительства не горят желанием «получать инструкции», сообщило изданию неназванное должностное лицо из США.

«Запад долго рассказывал лидерам африканских стран, как следует налаживать управление, и они наконец отвечают: «Довольно», — отметил источник.

При этом ряд руководителей государств Африки приветствовали российскую поддержку, утверждая, что Москва может оперативно оказать содействие в области безопасности «там, где на это не способны» Соединённые Штаты, констатирует Politico. Как пишет газета, страны по всему Африканскому континенту, включая Чад, Центральноафриканскую Республику, Мали и Ливию, обратились к России за помощью в сфере безопасности.

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«Где у русских действительно есть преимущество над США, так это в том, что касается вооружений: они ими обеспечены и они ими торгуют, в том числе вертолётами, — заявил высокопоставленный американский чиновник. — Они также продают стрелковое оружие. В Африке существует много вызовов в области безопасности, и африканцам нужно оружие».

Газета также отмечает, что ряд африканских лидеров отвергают требования Соединённых Штатов о проведении реформ, заявляя, что Запад не вправе выступать «с нравоучениями о демократии» в регионе с учётом того, что он игнорирует аналогичные проблемы у своих союзников в других частях света.

Со своей стороны американские официальные лица особенно обеспокоены ситуацией в Нигере, правительство которого устанавливает «всё более тесные связи с Россией в военном плане», констатирует издание.

«По словам двух официальных лиц, знакомых с вопросом, недавний спад в отношениях с Нигером, откуда американские войска должны будут уйти на фоне прихода российских бойцов, заставил администрацию Байдена пересмотреть свой подход к поддержке своих союзников в нестабильных частях Африки», — говорится в материале.

Как отмечается, если американские войска уйдут, США лишатся доступа к важнейшей военной базе, которая используется для борьбы с такими группировками, как ИГИЛ*. Речь идёт о базе американских беспилотников в Нигере, которая эксплуатируется «для сбора разведданных, что является ключевым фактором для нанесения ударов по опорным пунктам террористов в регионе», уточнили в Politico.

«После того как все эти страны выгнали французов и сконцентрировались на себе, мы попытались стать миротворцами в надежде, что сможем сохранить там своё присутствие, — отметил экс-сотрудник разведки ЦРУ по Африке Кэмерон Хадсон, говоря о тех африканских странах, правительства которых установились в результате госпереворота. — Очевидно, что всё это не работает. Теперь мы выходим, а Россия заходит».

Нигер

© Djibo Issifou/picture alliance via Getty Images

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил 22 апреля во время брифинга начало переговоров между США и Нигером относительно «упорядоченного вывода» американских войск из страны. Он сообщил, что Вашингтон направил для участия в переговорах по этому вопросу делегацию из представителей Пентагона и Африканского командования Вооружённых сил США.

Ранее стало известно о прибытии российских специалистов в Нигер для подготовки армии этого государства к борьбе с терроризмом.

«Африканский корпус на данный момент здесь будет налаживать взаимоотношения, а также совместное формирование и обучение армии Нигера. С собой мы привезли учебно-материальную базу для подготовки различных специалистов. У нас очень большой опыт по борьбе с терроризмом. И здесь мы находимся для передачи этого опыта нашим друзьям», — приводит РИА Новости слова прибывшего в Нигер российского специалиста.

Кадры прилёта Ил-76 из России в аэропорт Ниамея продемонстрировало в эфире государственное телевидение Нигера RTN. В сюжете отмечается, что это произошло после недавнего разговора президента России Владимира Путина и председателя Национального совета по защите Родины Республики Нигер Абдурахамана Чиани. Тогда при обсуждении двусторонней повестки был выражен настрой на активизацию политического диалога и развитие взаимовыгодного сотрудничества. Стороны также обменялись мнениями по ситуации в Сахаро-Сахельском регионе «с акцентом на координацию действий в вопросах обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом».

Наращивание потенциала

Напомним, в январе 2024 года в Минобороны Нигера заявили, что страна вместе с Россией в скором времени займётся «деятельностью в области наращивания потенциала» вооружённых сил республики. В российском оборонном ведомстве подтвердили такие планы, отметив готовность к продолжению конструктивного диалога с африканскими партнёрами, чтобы повысить боеготовность национальных Вооружённых сил Нигера. В марте эта африканская республика разорвала военное соглашение, предполагающее разрешение на присутствие ВС США на территории Нигера, сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя военного переходного правительства республики Амаду Абдрамана.

Стоит отметить, что, помимо Нигера, сотрудничество в военной сфере и других областях Москва развивает ещё с рядом африканских стран. Так, в ходе проведения в Санкт-Петербурге июльского саммита в 2023 году, а также экономического и гуманитарного форума Россия — Африка, РФ заключила соглашения о военно-техническом сотрудничестве более чем с 40 государствами региона.

Участники форума Россия — Африка в Петербурге

РИА Новости

© Павел Бедняков

Как сообщил позднее, в феврале 2024 года, во время визита в Москву глава МИД Мали Абдулай Диоп, Россия держит слово в вопросах помощи африканским странам. Причём речь идёт как о поддержке в военной сфере, которая позволила укрепить безопасность западноафриканской республики и её армию, так и по гуманитарному треку. РФ помогает поставками удобрений, пшеницы и дизельного топлива. Диоп считает необходимым «продолжать усиливать и укреплять» сотрудничество с Россией, в том числе в военно-технической сфере. По его словам, РФ «всегда уделяет внимание» интересам партнёров и уважает их «политический выбор».

«Лучше приспособлена к реалиям Африки»

Как отметил военный переводчик и африканист Андрей Есипов, Россия готова оперативно оказывать помощь африканским партнёрам, которые в этом нуждаются, в том числе по линии военного сотрудничества.

«Российская военная техника лучше приспособлена к реалиям Африки, чем западная. Вооружением из РФ проще пользоваться африканским партнёрам, поскольку оно добротное и неприхотливое, его несложно починить», — отметил эксперт в беседе с RT.

По словам Есипова, российские власти, выполняя свои обязательства, ведут себя со странами Африки честно, в отличие от западных партнёров.

«На Западе, в частности в США, долгое время ведут дебаты за океаном, которые далеко не всегда приводят к конкретной поддержке африканских государств. Кроме того, даже если что-то и выделяется, то обязательно обставляется множеством условий и требований, которые должны выполнить страны Африки», — пояснил аналитик.

Как констатировал Есипов, первоочередным вопросом для многих африканских государств стоит именно проблема безопасности, а уже потом — экономические аспекты.

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«Дело в том, что без обеспечения должного уровня безопасности никакие инвестиции в страну не пойдут. Однако после удовлетворения базовых потребностей стран региона в оборонной сфере Россия может предложить этим государствам массу полезных вещей и в других сферах, в частности в рамках экономического сотрудничества. Например, РФ может нарастить количество долгосрочных и крупных проектов в части электроэнергетики. Кроме того, Россия поддерживает и снабжает продовольствием африканские страны и готова продолжать наращивать связи по этому треку», — отметил эксперт.

В свою очередь, член правления Российской ассоциации политической науки политолог Владимир Шаповалов пояснил, что стратегия Запада по отношению к странам Африки уже не работает, поскольку предполагает корыстные интересы и эксплуатацию богатств африканских стран.

«Это такой односторонний процесс, мало чем отличающийся от колониального периода. При этом ни Франция, ни США оказались не в состоянии обеспечить должный уровень безопасности во многих государствах Африки, которые позже прибегли к помощи России. РФ же в отличие от Запада выстраивает равноправное и взаимовыгодное сотрудничество, а также предоставляет те необходимые ресурсы, в которых нуждаются африканские страны, в том числе в военной сфере. Сейчас государства региона видят плоды сотрудничества с Россией без нотаций и высокомерия Запада, который поучает и насаждает свои ценности», — рассказал эксперт в комментарии RT.

Шаповалов также обратил внимание на то, что Африка — это «самый перспективный макрорегион мира», который располагает огромным рынком сбыта и большим количеством кадров, в том числе квалифицированных.

«Как для африканских стран, так и для России наращивать сотрудничество крайне выгодно. РФ получает серьёзное преимущество, делая более интенсивными связи с регионом, занимающим важное географическое положение в мире — между Западом и Востоком, обладающим колоссальными природными ресурсами. Для России Африка не менее интересна, чем РФ — для африканских стран. И Москва будет и дальше развивать отношения с государствами региона, которые устали от несправедливой политики Запада и его давления», — заключил аналитик.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 29.12.2014.