Минобороны России и Нигера договорились добиваться стабилизации в Африке

Заместители Минобороны России Александр Фомин и Юнус-Бек Евкуров встретились с министром обороны Республики Нигер Салифу Моди, стороны согласились активизировать совместные действия по стабилизации ситуации в регионе.

РИА Новости

Встреча прошла 16 января. Стороны отметили важность развития российско-нигерийских отношений в оборонной сфере. Как уточнили в Министерстве обороны России, Москва подчеркнула готовность к продолжению конструктивного диалога с нигерийскими партнёрами в целях повышения боеготовности национальных Вооружённых сил Республики Нигер, пишет ТАСС со ссылкой на российское оборонное ведомство. В ноябре министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с главой Минобороны Буркина-Фасо бригадным генералом Кассумом Кулибали.