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Минобороны России и Нигера договорились добиваться стабилизации в Африке

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Заместители Минобороны России Александр Фомин и Юнус-Бек Евкуров встретились с министром обороны Республики Нигер Салифу Моди, стороны согласились активизировать совместные действия по стабилизации ситуации в регионе.
Минобороны России и Нигера договорились добиваться стабилизации в Африке
  • РИА Новости

Встреча прошла 16 января. Стороны отметили важность развития российско-нигерийских отношений в оборонной сфере.

Как уточнили в Министерстве обороны России, Москва подчеркнула готовность к продолжению конструктивного диалога с нигерийскими партнёрами в целях повышения боеготовности национальных Вооружённых сил Республики Нигер, пишет ТАСС со ссылкой на российское оборонное ведомство.

В ноябре министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с главой Минобороны Буркина-Фасо бригадным генералом Кассумом Кулибали.

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