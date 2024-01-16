Минобороны России и Нигера договорились добиваться стабилизации в Африке
- РИА Новости
Встреча прошла 16 января. Стороны отметили важность развития российско-нигерийских отношений в оборонной сфере.
Как уточнили в Министерстве обороны России, Москва подчеркнула готовность к продолжению конструктивного диалога с нигерийскими партнёрами в целях повышения боеготовности национальных Вооружённых сил Республики Нигер, пишет ТАСС со ссылкой на российское оборонное ведомство.
В ноябре министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с главой Минобороны Буркина-Фасо бригадным генералом Кассумом Кулибали.