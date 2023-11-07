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Шойгу провёл переговоры с главой Минобороны Буркина-Фасо

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Министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с главой Минобороны Буркина-Фасо бригадным генералом Кассумом Кулибали.
Шойгу провёл переговоры с главой Минобороны Буркина-Фасо
  • РИА Новости

Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

«Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провёл переговоры с министром обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо бригадным генералом Кассумом Кулибали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы сотрудничества России и Буркина-Фасо в военной сфере.

Кроме того, главы оборонных ведомств договорились укреплять и наращивать двустороннее сотрудничество двух стран в области обороны.

Ранее Кулибали заявил, что Буркина-Фасо покупает оружие у России «по хорошей цене» и заинтересовано в продолжении сотрудничества.

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