Министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с главой Минобороны Буркина-Фасо бригадным генералом Кассумом Кулибали.

Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

«Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провёл переговоры с министром обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо бригадным генералом Кассумом Кулибали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы сотрудничества России и Буркина-Фасо в военной сфере.

Кроме того, главы оборонных ведомств договорились укреплять и наращивать двустороннее сотрудничество двух стран в области обороны.

Ранее Кулибали заявил, что Буркина-Фасо покупает оружие у России «по хорошей цене» и заинтересовано в продолжении сотрудничества.